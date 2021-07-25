河南鄭州市於7月20日發生特大嚴重雨災，一天627毫米的降雨量，相當於以往一年降雨量，災難造成至少56人遇難。說這是千年一遇的暴雨，一點也不過分。若跟那同月於德國科隆地區出現的嚴重雨災，被德國總理默克爾形容為難以用任何文字來描述的嚴重災情，造成至少180人死亡的事件相提並論的話，這些因極端天氣而導致極大災難的深刻教訓，也再次為人類處理全球氣候變化等問題，敲起催命的警鐘。

極端天氣何止雨災水災，反過來也有旱災和致命熱浪，這些極端天氣都與全球暖化有關，而《巴黎氣候協定》就是聯合國在2015年氣候峰會中通過，旨在訂立減排目標以及實現碳中和，把全球平均氣溫較工業化前水平的升高幅度控制在2攝氏度內。然而，這個目標必須在各國努力下才能達致，我國在2020年預計碳排量將於2030年達致峰值，並爭取2060年實現碳中和目標。

中國作為發展中國家，亦是人口第一大國和產值第一的工業國，要實現目標，同時要維持經濟高速增長，已陸續採取大量的可持續發展政策。自2012年優化能源供應體系，以能源消費年均2.8%增長支撐國民經濟年均7%增長。清潔能源佔能源消費總量比重達23.4%，比2012年提高8.9%，水電、風電、太陽能發電累計裝機規模均位居世界首位。綠化方面，聯合國糧農組織（FAO）的報告顯示，透過退耕還林，沙漠變綠洲的工程，中國在過去10年中平均每年增加193.7萬公頃的森林，為世界第一，美國NASA的數據亦顯示中國貢獻過去17年全球植被總增加量的25%以上。

綠色能源的發展對碳排放強度下降起到重要作用，中國2019年碳排放強度比2005年降低48.1%，提前實現2015年提出的碳排放強度下降40%至45%的目標。同時國家也優化產業結構，加速淘汰一些耗能大而產能低的行業，推動新經濟提高生產效益，透過直接資助及綠色金融措施，推動綠色經濟發展，最近更推行全國碳排放交易市場，透過將碳排放所產生的社會成本內部化，以市場誘因，反過來迫使企業和地方政府加大對環保技術的投入，以此減少自身的碳排放量。

每當有災難驟然而至，就有無數的英雄挺身而出，特別是中國人總是一方有難，八方支援，深信同胞們的困難時刻總會挺過。反觀美國作為人均碳排放量最高的國家之一，其人均值是中國的一倍以上，但美國氣候特使克里反而向中國警告並要求中國提前峰值時間表，並指稱如不落實充分減排，控制全球氣溫上升幅度在1.5攝氏度的目標，基本上是不可能接受的事。這種「只許美國放火，不許中國點燈」的態度，或者就是當今世界實現減排應對氣候變化最大的障礙。