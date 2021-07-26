世界視線：縱容盟國監聽　美國又搞雙標

以色列NSO集團「飛馬」間諜軟件爆發的監控風波愈鬧愈大。據報道，通訊程式WhatsApp行政總裁卡思卡特日前向媒體表示，NSO曾入侵1,400名WhatsApp用戶的手機，受影響人士包括美國盟國高官。

WhatsApp曾於2019年控告NSO，稱約有1,400部電話被網絡攻擊，相信是源自「飛馬」軟件，儘管當時NSO否認相關指控，但其公司已被禁止使用WhatsApp。

另一方面，總部設於巴黎的非政府組織「Forbidden Stories」聯同10多家英、美等媒體，最近發布調查結果，指「飛馬」軟件被40多個國家用來監控記者、律師、人權活動人士甚至其他國家的政要，法國總統馬克龍以及沙特記者卡舒吉的未婚妻均榜上有名。

值得注意的是，以色列國安部門一直密切監察NSO，每當該公司將「飛馬」軟件售予其他國家，必須獲得批准，可見並非普通的「商業軟件」。

至於該公司的兩位創辦人，據報曾在以色列政府任職，其中一人有軍方背景，不少員工供職於以色列的網絡安全部隊。NSO在美國的「人脈關係」也殊不簡單，被指曾向拜登的高級安全顧問以及奧巴馬時代國防部官員開設的顧問公司，支付大筆費用。NSO於2019年，被臉書入稟控告「竊取訊息」，但拜登上台之後，案件便不了了之，當中有沒有不可告人的秘密，外界不妨自行判斷。

聯繫到美國本來就是全球最強的「監聽大國」，德、法等盟友的領導便是長期受害者，就連丹麥情報部門也是「幫兇」之一，跟以、美政府有千絲萬縷關係的NSO，在疑似監聽活動中擔任甚麼角色，實在應該進一步探究。

然而人們看到的是，華府對以色列可能涉及的監聽行為，別說沒有威脅制裁相關的官員，連口頭譴責也欠奉，相對於華為等中國科企，在「莫須有」的情況下指控對方「危害國安」，甚至糾集「盟友」趕盡殺絕，再次證明在美式雙標下，「網絡安全」只是政治鬥爭的藉口而已。