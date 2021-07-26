功夫茶：谷針還須顧經濟　否則打咗又如何

新冠變種病毒無法無天肆虐全球，尋日新增3宗輸入病例，患者皆無病徵；外防輸入成為大漏洞，尤其免檢措施猶如無掩雞籠，幾乎日日都有輸入個案，一旦變種病毒隨風潛入夜，喺社區落地生根，到時咪話通關，甚至放寬禁聚令都唔使旨意，救市唔使講！

儘管港府谷針出盡九牛二虎之力，呢，由2月開始打針，要去到七成目標而達致疫苗保護力，相信大家仍要努力，綜合專家嘅意見，認為本港不應該斤斤計較於七或八成接種率，最理想就係99%人口打咗新冠疫苗，皆因新冠肺炎勢會變成流感，個個有機會染上；再講吖，即使將來嘅變種病毒可抵禦疫苗嘅中和抗體，但打咗針淋巴細胞有免疫反應，同樣可繼續預防重症。依家專家不忘提醒：咪以為年紀輕中招大多病徵輕微，嗱！最近就有個沙特領事嘅13歲女兒染病後肺花，性命危殆。

聞弦歌而知雅意，專家講咁多嘢，一言以蔽之，就係無論老與幼，打針喇！專家又指出，咪以為年紀輕賴嘢好小事，佢強調依家瑪麗醫院有約60至70個年輕康復確診病人覆診，唔少人有嗅覺失靈問題，好似咖啡味變成石油氣味，甚至有臭味幻覺，無故覺得有臭味，幾個月仍未復原。專家又畀定心丸，指年輕人即使打咗疫苗，出現心肌炎機率較大，之不過，疫苗併發症發生率係100萬人先有40人出現；即使有哮喘、食物敏感等同樣可打針，除非本身有嚴重過敏，打針前先要諮詢醫生。

嗱！本港至今逾300萬人打咗第一針，公務員事務局局長聶德權未滿意，佢留意到60歲以上人口接種率僅約三成，當中80歲以上接種率更只有6%；當局正計劃短期內推出「長者即日籌」，免卻長者網上預約。專家就「助拳」，指「打得流感疫苗，自然就打得新冠疫苗」，要言之，長者就算係長期病患，只要病情受控，就可以打針。

關於新冠疫苗嘅研究，日日唔同，搞到未接種疫苗而想去打嘅，難免又有一番糾結！專家就話本港使用嘅兩款疫苗，全球已廣泛使用，不應再糾纏保護力及副作用等問題喎！最終都係呼籲無論長者及長期病患者，都盡可能接種疫苗。市民反應唔夠踴躍，要達到99%接種率談何容易，反而救市刻不容緩，功夫茶始終覺得，谷針都要畀市民感覺到一切都係愛民，並非為谷針而谷針，尤其疫情令本港百業蕭條，谷針之餘還要顧及經濟，適時通關，使人人有飯食，個個有工開，否則打咗針又如何！