正論：特區全方位亂象生　東方獻藍圖作明燈

亂世需要明燈指路，特區亂象叢生，迷途多時需重新出發，東方發揮第四權，多方面獻上藍圖，出謀獻策，涵蓋政府民生，深入各層面，各界表歡迎，有麝自然香，即時立竿見影，香港仔南避風塘早前火燒連環船，各界感嘆若能早採用本報建議魚骨形碼頭泊位，或能避過一劫。

禍起必有因，病源不除，未能安枕。香港仔南避風塘上月底發生三級火，波及逾30艘船，本報積極跟進，發現火災過後，現場一片狼藉，船隻泊位紊亂，記者細心觀察，更發現上址多艘船隻非法接駁海底電纜及水管。事緣遊艇需設有獨立發電機，但不足以支持居住在海上的「住家艇」所需電力，疑有人圖利，長期供應黑市水電，每條電纜索價逾20萬元。除了電纜外，多艘船都有接駁淡水水管，同樣以海底管道形式從岸邊接駁到船上。

多個避風塘立立亂，香港仔南避風塘之亂只是冰山一角。有指火燒連環船是因船上燒烤引起，記者走訪其他避風塘，果然在屯門及鯉魚門的避風塘均發現有人在船上燒烤，屯門避風塘船上有8人用炭火燒烤，而鯉魚門三家村避風塘小艇上擺放燒烤爐有用過的炭，生火證據確鑿。

非法駁電無法無天，產生火警危機，專家警告，岸上透過海底電纜供電到船上有很大風險，一旦電纜受損斷裂，導致短路，而且供電不穩，電力超出負荷亦會短路產生火花，若船上有易燃物品就會發生火警，再加上在艇上煮食，火上加油，不堪設想，火燒連環船隨時再現。有關方面顯然沒有詳細規劃，泊位雜亂無章，船艇密集爭位，居住及商業用途大雜燴，問題自然產生，政府別心存僥倖，採取鴕鳥政策，一旦悲劇發生便後悔莫及。

東方報業集團洞悉先機，觀察入微，參考現時私人遊艇會的泊位井井有條，去年6月便獻上藍圖，向政府建議倣效外國繫泊安排，設置如「魚骨形」的碼頭泊位，並為船隻提供合法電力及統一管理，獲得議員高度評價，認為可避免危機又能滿足船隻要求，促政府盡快採納。東方更在香港仔南避風塘火災發生後，提出加強版藍圖，加入自動灑水系統及扶手助逃生等設備，亦建議有關泊位之間備有一定距離，以便滅火輪暢通無阻下進入災場。

東方獻藍圖精益求益，務求盡善盡美，不遺餘力，去年針對港人最關注的土地問題，動用人力物力，前往現場航拍視察，找出港九新界多塊未納入發展的棕地、空置工廈及工業邨內閒置土地可作發展，力陳香港「大把土地」，反駁某些人所稱香港缺乏土地。果然規劃署早前公開上水及元朗4組棕地，可作公營房屋發展，提供逾萬個單位，正是東方藍圖又一證明。

房屋問題為重中之重，直接影響社會和諧穩定，政府昨日再強調必須全力破解住屋「貴、難、細」的問題，目標在2049年前「告別劏房」，增加短中長期供應，並提供適切而可負擔的合理居住空間，讓市民能減低居住成本，置業安居。東方在住宅設計方面亦獻上藍圖，打造理想家居，在狹窄空間善用面積，提出於居住單位設立特別工作間，讓居民集中處理晾洗衣物及消毒起居用品，在疫情下保持家居潔淨，大減晾衫失足的意外，議員讚許新設計成功將起居及清潔消毒空間分隔，若全港住宅廣為採用，甚至納入公營房屋基本設計，屋盡其用，造福大眾市民良多。

東方報業集團服務社會，貢獻香港，可惜長期被針對，當局對本報多方面建議無動於衷，未見採用，像東方報業集團向政府獻上「貓狗善終園」藍圖，建議政府集中接收及處理被虐的流浪貓狗，提供生養死葬一條龍服務，令流浪動物絕迹街頭，議員認為有關建議非常好，早前立法會研究動物權益小組委員會更納入議程探討，但政府竟稱長期在庇護所飼養流浪動物的做法不理想，斷然拒絕，難怪議員和關注團體炮轟政府不求上進、教而不善。

本港百廢待興，各方面都要撥亂反正，任務艱巨，政府未竟全功，東方挺身而出。俄國大文豪托爾斯泰說，理想是指路明燈，沒有理想，就沒有堅定的方向；而沒有方向，就沒有生活。東方為民請命，方向堅定不移，惟望為官者可察納忠言，依照本報多方面藍圖改善民生，要達致理想社會，指路明燈在東方也！