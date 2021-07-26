神州觀察：惡霸導遊出不窮　整治力度需加強

民眾跟團出遊，不時遇上強迫購物消費事件，一些導遊形同流氓惡霸，動輒以言語及行動相威嚇，逼遊客就範，既破壞旅業形象，又令遊客財產及人身安全失去保障，簡直無法無天，需加強整治。

內蒙古呼和浩特市某公司員工近日跟團參加「草原沙漠兩日遊」，本來只是想「看看草原」，卻被旅行團一名導遊帶往玉器店強迫消費，拗不過店員的生拉硬拽，有團友只能乖乖掏錢購買；惟因總體消費不足，涉事導遊竟強制團友再購買其他套餐，雙方由此起衝突。男導遊惡相盡顯，視遊客的據理力爭為「廢話多」，又不讓休息，喊着要趕人落旅遊巴，更於晚上散團時強扣遊客行李，索要6,000元人民幣之後才予歸還，並導致多名遊客行程延誤。

事後當地相關行政執法部門決定吊銷涉事導遊的牌照及處以罰款，並對涉事旅行社及營運車輛作進一步調查，表示會嚴厲打擊旅行社及從業人員不履行旅遊合同、強迫遊客購物等違法侵權行為，以維護該市旅遊的良好形象。然而像本案這樣的惡霸導遊，當局上述處罰力度是否足夠？如此強買強賣、私扣遊客行李、逼付贖金等做法與黑惡分子又有何異，難道不應進一步追究其法律責任？此前雲南黑心女導遊李雲就以強迫交易罪判囚6個月，論情節，本案亦不遑多讓。

須知類似黑心、惡霸導遊實在不少，像雲南昆明早前就有男導遊在講解行程安排時，威脅遊客需專注，否則會以咪高峰擲頭；甘肅蘭州有女導遊定下最低消費標準，要求以家庭為單位至少需掏2,000元人民幣購買玉石，揚言不買就別想離開；廣西桂林的女導遊更為剽悍，居然強制遊客必須一小時花兩萬元人民幣購物。可以見到，這些導遊動輒對不願購物的遊客辱罵奚落，或是屢屢放出不讓離店、不讓離島、不能走出某個城市之類的狠話，甚至動手打傷遊客，民眾一再呼籲當局需加大整治力度，從嚴處理，為何總有人不捨得？

該嚴懲的不嚴懲，必會縱容更多旅業違規侵權事件發生，像一些知名景區不時爆出的天價消費、無明碼標價、貨不對辦等劏客行為，都是由此產生，並一再造成惡劣社會影響，與「黑惡」導遊效應一樣，常常連累整個景區乃至城市聲名狼藉，從而形成一種惡性循環，最終搞得大家都沒生意做。尤其近期受疫情影響，旅遊業已經很難捱，豈能再這樣亂折騰？又需看到，這當中縱然不乏誠信經營的商家，熱心待客的導遊，亦只能無辜被殃及，久而久之，面對這種環境，更會迫使他們有樣學樣，以無誠信經營換生存，因作惡成本太低而變得更惡劣，更黑心。