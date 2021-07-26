美國對付中國和俄羅斯是不停地找機會衝擊它們的底線。美國並不是想打熱戰，而是以此配合其他金融經濟輿論的攻勢，製造出新冷戰的氣氛來壓迫中俄，也對內外顯示其軍事與政治力量。拜登政府的戰略是出擊，但不是特朗普的胡鬧盲動。拜登的假設是中俄兩國只會是艱難回應美國的出招，不懂反守為攻。主動權在美國。美國的挑釁可以層出不窮，即使制裁弄不垮中俄，這樣的不停挑釁卻可顯示美國的強勢。在國際上佔盡主動的優勢，逼壓中俄以外的國家來服從美國霸權，與中俄為敵，也以此製造對中俄內部的壓力，挑撥中俄內部的矛盾。

這或許是美國的一廂情願。但中俄退守，即使俄羅斯較為進取地與美抗衡，可是獨力難支。美國便可乘勢欺壓其他不服從的國家，最近對付古巴便是一例。美國壓制住中俄，在其他地區便可重整霸權，其後可利用其他國家的資源反過來對付中俄，也便無後顧之憂。應對美國這樣的戰略，俄羅斯已開始強力對抗，只是力量有限，或許這應是中國認真地與俄配合，轉守為攻的時候了。

轉守為攻最厲害的一招應是統一台灣，直接行動並公開步驟。借美國的挑釁作為藉口，首先定下美國在台灣撤退的日期，民進黨政府清理台獨勢力的要求，最後由北京政府定下台獨的標準，以此逼迫民進黨政府。若美國與民進黨政府不依從，便把統一的步驟逐一推動，先圍後攻，公告天下，也讓台灣民眾知所迴避。

北京要言出必行，不許美國與台灣有幻想。美國或可訴諸國際壓力，但俄羅斯守住聯合國安理會，中國可以國家內政理由抗拒，制裁中國的能力不可能大。中國在大疫之後亦已有所準備，美國不敢出兵，也不可能用航母守台灣海峽，台灣民心亦容易潰散。台獨分子多會逃美，民進黨是無法對抗。美國也早已在戰略上棄守第一島鏈。台灣回歸不僅是完成國家統一大業，也是去掉美國制華的一大部署。美國在台灣棄守，便不能在香港搗亂。整個東亞將會大變，屆時日韓只能與華合作。美國失守台灣，也將在半導體的國際競爭中潰敗，若台積電、聯電等回歸，美國怎樣對抗？內地與台灣半導體產業合體，不僅可協同大發展，更可打壓美日歐。