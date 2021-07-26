香港反對派的黨團、社團、工會組織搞反中亂港的政治活動沒有錢是不行的，同時反對派的大小政客也一定要從反中亂港活動中撈取名利和錢財。大致上他們要用錢、要撈錢，靠兩條水喉，一是從香港老百姓和有錢人那裏籌款，一是收取外部勢力的資金，按幕後金主的意圖辦事，香港「民間人權陣線」可說是反對派社團的最大「抽水機」、「吸金器」。

民陣2002年9月組成，第二年就在反對「23條立法」中號召市民上街遊行，開始通過「社會籌款」的方式吸金斂財。據不完全統計，2016年籌款約157萬元，2017年籌款約159萬元，2018年約266萬元，最勁的是2019年反修例暴亂中為「612人道支援基金」籌款約738萬元和8‧18遊行籌得808萬元，可說「豬籠入水，發得不清不楚」。然而，民陣從未公開帳目，又無「社團登記」，銀行戶口使用他人的，資金不知所終，問起民陣的「各位領導」都是一問三不知，難道已被中飽私囊了？

說到外部勢力的資金支持，早有消息指出，民陣的重要成員「香港人權監察」和「職工盟」曾收取「美國國家民主基金會」數以千萬元資助。美國前高官白邦瑞也曾親口承認，美國政府透過「美國國家民主基金會」資助香港反對派推動「民主」，他們這方面的勾結由來已久。2013至2015年，「多名時任民陣召集人均有參加在多個國家策動『顏色革命』的幕後機構——美國國家民主基金會舉辦的培訓營和檢討會等活動」。

民陣沒有社團登記，實屬非法組織，多年來在港打着合法旗號大搞活動，向社會籌款斂財，接受外國的資助，從事反中亂港、危害國家安全的活動。這樣的荒唐、詭異、危害性極大的「組織」居然能長期存在，香江府衙和司法機構居然視而不見，這是甚麼問題？誰要負責？如何處理？不可不究！