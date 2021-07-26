上下不合，令乃不行。港府要求全體公務員簽署效忠聲明，結果只有129人拒絕簽署而需要離職，相對於約18萬人的公務員隊伍，可謂微不足道。這起碼說明兩個問題：一，許多黃絲公務員嘴上說不要，身體很誠實，為了保住鐵飯碗而簽署聲明；二，一紙聲明只是表面文章，象徵意義大於實質意義，既無法確保公務員忠誠可靠，也無法防止黃絲繼續吃飯砸鍋。

鄧小平曾多次指出，相信香港人能治理好香港。可惜事與願違，回歸24年的事實證明，香港人不但沒有治理好香港，反而搞得亂七八糟，導致一國兩制變形走樣。當中固然有許多原因，但主要問題還是出在港府以及公務員隊伍身上。英國撤退前埋下無數政治地雷和無間道，他們對港府明頂暗抗，對中央陽奉陰違，正是回歸後亂象叢生的主要根源。尤其是反修例黑暴期間，無間道紛紛現身，從幕後走向台前，公開亮出反中亂港的旗號，甚至參與打砸燒搶，氣燄囂張至極。直至中央祭出《港區國安法》，他們才不敢如此放肆。

經過黑暴一役，中央認識到再也不能放任自流，全面整頓一國兩制、重新釐清港人治港的決心毋庸置疑。多名紀律部隊出身的武將獲破格提拔，掌管多個重要部門，正是中央改變治港思維和用人原則的明顯例子，勇於承擔才堪大任，不能只是在政務官系統裏找人。當然，單單這樣是不夠的，潛伏在公務員隊伍裏的無間道和黃絲依然大有人在，他們還會繼續破壞搗亂，只是手法不同而已，一紙效忠聲明根本解決不了問題。說到底，港人治港既要有新思維，更要打破條條框框，既然香港找不到可靠的管治人才，為何不能從內地引進？