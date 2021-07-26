香港變成笑話之都，千奇百怪現象隨便一個說出來真的笑死人，身為國際金融中心，但是鼠患之嚴重，直逼第三世界國家，與金碧輝煌的建築物對比，以為身處平行空間。無論是市區或新界，都爆出鼠患，昨日本報專版頭條再揭上水及元朗垃圾站，因為食環署管理不善，垃圾站分布不平均，垃圾堆積如山，碩鼠前來開餐，咬爆垃圾袋，污穢流滿地，街坊行過都要退避三舍。

負責管理的食環署絕對是責無旁貸，但又如何？一向成為千夫所指，收到投訴例牌說句在需要時會改善，大家都是聽住先，因為這個部門劣迹斑斑，最出名不是防治蟲鼠，而是用公帑養一大班懶蟲及「蛇王」，記着是特級「蛇王」，其他人或者午後睡一睡，偷懶飲個下午茶，食環署防治蟲鼠組開工時間走去打麻雀，沙灘漫步，非常寫意，一日開工20分鐘，真的是夫復何求，叫他們宣誓效忠特區政府，相信宣誓效忠一世都願意。

但問題是，市民甘心血汗金錢養蛀米大蟲？政府錢就用得多，屢次增加防治蟲鼠的開支，過去3年，增加撥款又增添人手，今年預算開支又加至近2.6億元，負責防治蟲鼠的部門員工共744人，外判員工更多達2,200人，出動近3,000人滅鼠，創歷年新高。

但大家有眼見，高投資，低回報。最新公布的2021年50個監察地點的鼠患參考指數，多個衞生情況惡劣地區的指數反而上升，支出與收效成反比，證明食環署防治鼠患工作失敗，不但沒有對症下藥，更是藥石亂投，滅鼠招數反反覆覆，高科技低效能，不如本報推介的土法捉鼠。

防鼠患，必須先治好部門懶蟲。