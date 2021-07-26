日前涉及元朗7‧21事件的7名被告被區域法院裁定參與暴動罪及有意圖傷害他人罪名成立，各被判囚3年半至7年不等的監禁。明顯判刑過重，裁決不公！此案並非獨立事件，是2019年因《逃犯條例》修訂引伸出一系列暴力事件的其中一宗，那是關乎特區管治權的爭奪和國安問題。律政和司法系統，是特區組成部分之一，絕對沒有理由看不清楚，因此筆者要為香港發聲，為當事人抱不平！筆者反對暴力，更反對港獨。經兩年時間，事實和真相浮現，再加上監警會的獨立調查報告，大家對2019年修例風波也應看得清楚那是一場顏色革命！

從2019年6月起，別有用心的人藉詞在香港各處發起多場「光復行動」，其後屢屢演變成暴動。當時香港人心惶惶，發生警署被圍困、警員被襲、馬路被堵、市民被「私了」、舖頭被「裝修」的景象。由於當時政府仍未知曉港獨與外部勢力勾結，在背後產生的影響有多大，還以為是一場因修例而引起的政治事件。而警方在未有明確指示下，只有保守地如常執法。前線執法的警察眼巴巴看着示威者變作武裝暴徒，無法還擊，士氣非常低落。市民雖看不過眼，但也無能為力，因為連警察也一籌莫展。

眼見當時港獨分子猖獗，筆者發動「630撐警活動」，當天約有10多萬名市民出席，勇敢地站出來支持警察！後來港獨分子變本加厲，發動「7‧21」事件。事發前他們已在元朗搞事而被驅趕，後在網上揚言要再入元朗，向市民挑釁，元朗人被迫守護家園而組織起來予以對抗。當天有人率領過百名黑衣人從市區到元朗進行挑釁，後釀成群毆。那並非傳媒所述的白衣人無差別毆打市民。白衣人手持藤條驅趕滋事分子，雖然暴力有錯，但情有可原！法官在量刑時應區分清楚，也應了解2019年黑暴事件背後的政治動機！如今重罰7名被告，比起其他暴動案件，有過之而無不及，實在有失公允。7年監禁已是香港區域法院判刑上限，過去法庭判決暴動案件，沒見過那麼重！這也令筆者重提司法改革，特別是量刑委員會的重要性，只有設立量刑委員會才能避免量刑標準不一。尤其對特定或某類案件，訂定清晰的量刑指引可增強透明度和市民信心。請不要忘記，法官也是人，也會犯錯！