百行以孝為先，這傳統觀念在今日社會已難復見，尤其是黃絲出名自私自利，孝是甚麼，他們識條鐵。眾所周知，自《港區國安法》生效後，黃絲自覺此地不宜久留，紛紛申請移民，年輕人一走了之，卻留下家中長者徬徨無依。人不為己，天誅地滅，老竇老母都無情講。

有機構透露，以往數年從未接獲移民相關求助，但由今年4月起已收到26宗求助，求助者平均年齡56歲，最年長的89歲，當中約75%求助者的子女移民而自己留港，部分人得悉情況的通知期短，甚至短至約1個月，令求助者自覺被遺棄；更有子女選擇離港後不再贍養家中長輩，年邁父母不知如何是好，或擔心無錢開飯，或憂慮日後到醫院無人陪伴，甚至有人害怕其中一名子女移民後，自己會被另一子女家暴或虐待，可謂聞者心酸。

這一波移民潮以黃絲為主，說他們自私自利顯然沒有冤枉。難為父母供書教學含辛茹苦，到頭來子女移民連一個月通知期也沒有，親情何價，可想而知。但說到底，由這波移民潮而衍生的家庭倫理問題都是拜反中亂港集團所賜，他們為了一己政治圖謀，不僅對香港社會破壞殆盡，就連人倫親情都敗壞掉。

黑暴期間，多少父母子女、兄弟姊妹、親朋戚友因為政見不同而鬧得不歡而散，甚至發生暴力事件以至斷絕關係，老死不相往來；黑暴過後，有些人因為擔心遭清算，不惜拋低家中至親飽食遠颺，多少家庭從此分隔異地四分五裂。

當然，一個巴掌拍不響。要不是香港有這麼多無腦愚民，對反中亂港集團散播的歪理深信不疑，香港也不會淪落到今日的地步。特區社會愈來愈反智，除了嘆句自作孽，夫復何言？