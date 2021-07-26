近日跟朋友碰頭，他們之中有當律師，當校長，當顧問醫生的，套一句現代流行用語，都屬於「人生勝利組」成員。然而，才俊們卻多是愁眉深鎖，不見得有何勝利姿態，因為不少正為移民而煩惱。

嚷着要移民的，是「黃絲」居多，去國離鄉，整個家庭都要傷筋動骨，不少人說着說着，難免悲從中來，但我作為朋友，只能默默在旁聆聽，可以寄予同情，卻無法感同身受，因為說白了，他們的道理，我其實不大聽得明白。

才俊們學富五車，口舌便給，在下也總算唸過書，擁有基本的理解能力，但不要以為他們說的我不明白，是甚麼稀奇之事，近兩、三年來，那可是常有的。不就在兩年之前嗎，正是這一群社會上的秀異分子，曾一本正經地跟我分析，所謂的「爆眼」女子，肯定是被警察所傷，其中一眼必然永久失明，她已成了終身傷殘人士，香港的執法者是如何可憎可惡。

也是同一幫人，昔日曾向我曉以大義，說2019年反修例風波期間，示威者砸毀親中商舖，是如何理所當然；襲擊甚至火燒「藍絲」中人，是如何情有可原；將全港警察視作敵人，又是如何合乎道理。他們更曾向我說為何只有用暴力抗爭，香港才有出路。才俊們講得煞有介事，我卻聽得一頭霧水，覺得很多道理是強其不通而為通。兩年過去了，朋友們口中的爆眼女，原來並無爆眼，暴力運動非但沒有為香港迎來出路，反而為抗爭者開啟了末日之門。到今天，他們又在努力地闡釋為甚麼香港是個非走不可的地方，箇中道理，抱歉我仍然聽得不明不白。真不知道他們和我之間，究竟是哪一方的智力出了問題？