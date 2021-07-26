曾幾何時，香港嘅「補習天王」威盡一時，最常見的就係在巴士賣廣告，幾行字道出亮麗學歷，擅長教乜科，培養咗幾多學生考獲5星星之類，然後是可掬笑容、充滿自信嘅全身大相，講真，影視界嘅天王天后都給比了下去。

此外，這些星級補習天王天后，年薪都逾千萬元，出入揸「波子」名車不在話下，而且住半山豪宅大有人在，天王上堂有工人跟身，派頭一時無兩！最不可思議嘅係，連中文也有超級導師，記得有個強調「貼題」如有神助，連作文題目都常中，其後發覺原來佢有個老婆曾喺考評局做監考員，這名導師透過手機向兩名前主考員，取得中學文憑試（DSE）保密試題，最終中文「補習天王」罪成。

之不過，物極必反，紅極一時嘅「補習天王」，近年來已經銷聲匿迹，香港兩大上市補習集團嘅業績亦已連年下降，甚至要北上覓生機。有分析指，除咗疫情和社會動盪，依老朽看，應該還有一批中產移民，仔女跟埋走都係一個因素。此外，「少子化」令整體客源收縮，以及文憑試改革削弱「名師」貼題優勢等。

另一原因，就係不論本地或海外大學嘅收生標準，愈來愈看重面試表現，呢方面涉及考生即時反應、社會經驗等，都不能靠補習補番來。今年啲超級狀元，便有文武兼備者指從不補習，可見叻學生都係通過學校嘅老師培訓，加上依家佢哋善用網絡資源，自學往往比補習收效更大。呢股補習風氣，在內地都冇運行，皆因中央批評校外培訓為頑瘴痼疾，要為教育減負，注意學生嘅身心發展，趕絕不必要嘅校外培訓，唔好再有咁多怪獸家長驚子女輸在起跑線，老朽鼓掌以迎。