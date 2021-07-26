一哥話整個黑暴是謊言共同體，概括得維肖維妙。倘若一兩個人說謊，也罷了，問題是不是一兩個人，不是一兩班人，而是整個泛民陣營及有政黨或組織，一齊散播謊言。用謊言騙人殺人，用謊言破壞整個社會，集體用謊言去推倒政府奪權。香港的反政府暴亂是如假包換地像一哥所言，是謊言共同體的產物。

一哥說是世紀大騙案，一點不假。試問近世有哪一處地方像香港那樣全民被謊言洗腦並深信不疑：若通過修訂《逃犯條例》，港人便會被送返內地審訊及服刑，試問年多的黑色暴亂已拘捕萬多名暴徒，有誰被送中？沒有，反而「12瞞徒」自動送中，結果在偷渡越境罪在內地刑滿後，還被內地公安部門送返港跟進在港的刑責，反中亂港勢力所炮製的送中謊言已不攻自破。可是從來沒有人向公眾就其謊言亂港騙人講句對唔住。

最令人悲嘆的是，香港是一個文明社會，但竟然構建一個自己騙自己，也騙別人的謊言共同體。這個謊言共同體首先來自高級知識分子象牙塔，來自大學的高等學府的搖籃；謊言製造者有從事法律、教育、醫護、政界、傳播、宗教、出版、文化、公務員等專業兼高位人士及投資者，可見這些知識階層背景的人造謠、信謠、傳謠的認知基礎不是無知，而是以政治立場擺在第一位，凌駕了理性、真相及事實，讓仇恨蒙蔽了雙眼，讓反中反共政治目的取代了人性、社會倫理及道德價值觀。剛被捕的香港言語治療師總工會正副主席等5人，用謊言為主軸製作出版《羊村守衛者》、《羊村十二勇士》、《羊村清道夫》，並利用他們的專業身份和職業渠道，向沒有選擇及識別能力的幼童洗腦，極毒也！