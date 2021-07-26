作為公營廣播機構的港台，日前發出內部通告，要求規範及「正名」所有涉及台灣的節目及報道的用語，恪守「一中」原則，避免凸顯不恰當的主權意識，並且提供正確及全面的資訊，推廣「一國兩制」及國民身份認同。這些本來就是專業媒體的應有本分，也是《港台約章》的要求，只是過往未曾嚴肅處置，並曾用語失當，而隨着台海政治制度化，港台在涉台用語方面亦需正名化。

從聯合國到主要的國家和國際組織，都只承認中華人民共和國是代表全中國的唯一合法政府，香港和台灣都是中國領土不可分割的一部分，「一中」原則是公認的國際關係準則，也是國際社會普遍共識，任何專業媒體在處理和報道涉台新聞時，都應據此為準而不能任意演繹。

不過，港台作為特區的公營廣播機構，竟然在新聞中將台灣地區最高領導人稱為「總統」，如此不恰當稱謂，加上港台的政府部門身份，容易形成在主權意識上的錯覺，與特區和中央政府的對台政策不一致；而通訊局在收到相關投訴後，更於上月以理據不足為其翻案，令訊息亂上加亂，出現「各吹一把號」的荒謬。

為正視聽，港台發出通告列明必須嚴格遵守《基本法》、「一中」原則處理涉台事務，任何情況下都不應讓台灣被視為主權國家，並須高度謹慎用字，避免使用例如中華民國、國立、行政院、台灣總統、台灣政府等不恰當字眼。這是恰當和適時，但單是一項用字規範（Terminology），足夠嗎？

第一，香港在台海政治當中向來地位特殊，香港與台灣之間曾以非制度化形式交流，但在台灣政黨輪替和區域地緣政治邅變等背景下，香港與台灣關係浮現的摩擦日多，雙邊交流互動也需予制度化，更成為特區和國家政策的一部分。香港媒體特別是港台，基於專業原則，在處理涉台新聞時必須制度化和精準化。第二，所謂名正才能言順，言順才會事成。每一個職位、每一個身份，都以其名和位標示專屬的權利、義務、權力、位階及其界限，「正名」是建立政治秩序和落實制度的前提要求，一切都有本可依，不能隨意杜撰表述。

第三，對台立場既是國策，以一個處級部門內部通告形式表達，層次太低亦僅屬參考，應由商經局以主管部門身份作出指令，再由港台以實施細則形式詳列具體範例，以體現其權威性和指標性；並應向公眾發布，再附詳細說明，供其他媒體參考。第四，《港台約章》清楚訂明港台要提供準確持平的新聞報道、資訊、觀點及分析，並要增加市民對一國兩制認識和培養公民及國民身份認同感。因此，在涉及主權和政治層面，必須嚴肅端正，用語「正名化」是必要新聞專業要求。