世界視線：中印邊境難太平　莫迪陳兵移視線

中印近年爭端不斷，去年雙方軍人在班公湖爆發流血衝突後，兩國關係緊繃了好一段時間，最後印軍還是偃旗息鼓。不過他們似乎好了傷疤忘了疼，近期又蠢蠢欲動，挑釁性地向中印邊境部署1.5萬名所謂反恐部隊軍人，聲言要對付中國軍隊。每當中印雙方的衝突淡化、邊境噪音略降時，印軍總會刻意製造一些小動作、炒熱事件以吸睛，莫迪政府似已習慣性把中印邊境糾紛用來轉移國內及國際政治壓力，只是如今新招變老招，甚至已變沒招。

印媒近日率先披露印軍的部署，聲言中國在邊境不斷有調動、集結，由於雙方在沙漠地帶的對峙一直沒停，印方需在原有的坦克部隊基礎上，再抽調一萬多名本來負責國境內反恐任務的軍人上高原。這一着並非很大的軍事調動，但有話題，反恐反上了高原。

印媒一向熱衷吹噓本國軍隊實力，先後吹噓過坦克部隊、邊境山地師，甚至高原駐防部隊軍力優勝等，這些報道出口西方後，被大肆報道一番，形成國際關注，然後又轉銷回印度，在印度民間掀一輪吹捧，讓印度人為印軍而激動、興奮，顧不上本國政治、經濟、疫情等爛攤子。

事實上，印軍是否真的那麼經得起吹噓，可以參詳往績。印軍坦克部隊曾被踢爆在高原移動困難、裝備過時，邊防印軍更被踢爆過伙食太差，影響戰力。如今再添一個反恐萬人隊，難免引來另一些揣測。反恐部隊派上高原，是因為中印邊境適合反恐突擊？還是覺得1.5萬名軍人實力優異，在如2017年的洞朗對峙事件、去年的班公湖流血事件一類的埋身戰中，可享優勢呢？若印軍真的打這主意，恐怕遲點又要吐血。

要知道，去年的流血衝突後，解放軍軍人在邊境陷入肉搏戰的消息全國皆知，民間及軍隊要求強化邊境部隊裝備的聲音高昂，一年過去了，解放軍忙於提升個人裝備、避免肉搏戰，印軍卻在打個人勝出埋身戰的主意，孰高孰低，實在不值得比較。不過，當印度從上到下都抱着同一套僵化思維，中印邊境想有太平便難了。