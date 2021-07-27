產評：華練內功強經濟　與美打場持久戰

中美世紀對決難望短期分高下，美國正狂印銀紙催谷經濟，並拉攏盟友抗華，中國則着手「修煉內功」，在內部為這場持久戰作全方位部署，包括人口、教育、房地產、科技、金融等各方面進行大規模整治和革新，以統理所有關鍵的戰略資源，組建出超級強國所具備的經濟質量和競爭力，與美一較高下！

經歷改革開放逾40年，中國已貴為全球第二大經濟體，對霸主美國構成威脅，故已成為頭號敵人，白宮易主亦改變不了事實。雖然中國在科技應用、消費和製造業產業鏈等方面建立競爭優勢，但人民幣國際化進程仍在推進，且這些年快速發展，製造出不少結構性問題，必須及時治理，否則稍遇外來不穩，足以自亂陣腳，抗美之戰要麼打贏，要麼被打沉，存亡之戰不能有分毫差錯。

如今中國經濟發展正面對5座大山，包括科技、教育、人口、房地產及金融。理順關係，長遠始能確保經濟持續發展；若漠視問題，單純尋求高增長，任由資本無序擴張，必將演變成長遠發展的重大障礙。故見去年末季以來，當局率先整理科技產業，叫停螞蟻集團上市，並針對科企違規和壟斷行為作出判罰和整改，近月更將政策戰線擴至新經濟中概股赴境外上市所涉及的數據安全等問題，是以最高規格、最全面和最大監管力度來治理這門戰略產業。

事實上，中國正全力以「雙循環」戰略來應對與美脫鈎。對外，主要是貿易與金融互動，惟這方面並非中國可單方面控制，尤其美國如今正積極拉攏西方盟友，並擬重新參與印太地區事務；反觀內循環是中國當局可控的範疇，絕對可以主動部署應對。

近年內地人口紅利逐漸消失，高齡化和少子化危機、創新周期遇瓶頸等問題，正威脅經濟增長和競爭力。為此，內地已落實「三孩政策」，但要真正鼓勵生育，必須解決住屋和育兒成本昂貴的問題，故近期特別嚴厲調控樓市抬價炒作及劍指教育板塊，設法做好人口政策，內循環戰略才能行穩致遠。

過去，世界有不少強國崛起的例子，例如前蘇聯及日本，每當去到能挑戰美國霸權地位的關鍵之時，卻因沒有理順內部矛盾，結果敗在自己手中，換來瓦解或經濟長期蕭條的厄運。如今中國要挑戰世界霸主，就得「嚴以律己」，適時處理好自身發展的種種障礙。明乎此，對於近期當局連環出手整頓經濟實不應感意外，因每事皆在情理之中。在政策市主導下，中港股市齊挫，恒生指數跌勢尤急，科技與教育股成重災區，反映中國經濟正處「刮骨療傷」狀態，短期企業盈利和經濟增長成為代價。可正正就是要經歷這番「短痛」，始有望換來「久安」。

眼前這場世紀疫情，令全球各國經濟在新的起點重新出發。此時內地決心主動啟動各項整理和改革，一方面是顯示對經濟能承擔到整改震盪的信心，另一方面亦凸顯要準備好應對中美脫鈎，這場持久戰不容有失！