正論：止暴制亂懲禍首　法律追究勿鬆手

自從前年中爆發反修例暴潮後，社會出現動盪，雖然《港區國安法》有掃蕩作用，但止暴制亂兩年仍未大功告成，主要因為反中亂港禍首仍未受到應得懲罰，黎智英涉勾結外力違國安案還在等開審，戴耀廷至今被定罪只有涉及2014年佔中案，他涉及的民主派初選案亦未開審，廉政公署昨日落案起訴戴耀廷及另外兩人，涉及2016年立法會換屆選舉中作出非法行為，也是5年前的事了。

戴耀廷於2016年初推出所謂雷動計劃，主要是為了控制選舉，讓民主派參選人協調參選和為民主派選民指引投票參考，以爭取民主派取得35席過半數議席。為宣傳計劃，戴透過一間名為雞蛋同盟有限公司分別在2016年8月9日、9月2日及4日於《明報》和《蘋果日報》刊登廣告，而葉劍青和石守正是該公司董事及銀行帳戶的授權簽署人。廉署接獲投訴，發現3人在2016年9月4日舉行的立法會換屆選舉中，在兩報合共刊登6個廣告，招致25.3萬元的選舉開支，身份卻非候選人或選舉開支代理人，因此涉嫌違反《選舉(舞弊及非法行為)條例》，故落案控告戴葉石3人。

狼子野心，意圖奪取議會控制權，當年雷動計劃未能成功，反而打亂了民主派人士的部署，令到李卓人等資深民主派人士敗選，但亦為民主派取得30個立法會議席，故此在2020年立會選舉前，戴耀廷食髓知味，照辦煮碗，搞出「35+初選」，參與規模更大，眼看勢操控即將舉行立會選舉的結果，不過因為疫情關係，立法會選舉延期一年至2021年9月，民主派始料未及，如意算盤打不響，繼後政府大規模DQ泛民政客及搜捕行動，重擊反對派，立法會踢走搞事分子，終於有喘息空間。

然而社會未因此獲得真正平靜，警察拉人，司法放人，暴潮中拘捕逾萬人，卻只有二千多人被落案起訴，就算上庭，因為律政司檢控甩漏，法官判案「手鬆」，令到不少黑暴分子繼續自由身，潛伏在社會，蠢蠢欲動。種種迹象顯示黑暴未有瓦解，只是化整為零，警方破獲多宗包括炸彈火藥的恐怖主義案件，最近的「光城者案」，便涉及大學管理層。

首宗涉嫌違反《港區國安法》案件，唐英傑涉駕駛插有「光時」旗幟電單車衝擊警方防線及撞傷3名警員，被控煽動他人分裂國家罪及恐怖活動等罪名，今日在高院裁決，此案的判決影響深遠，例如原定昨日開審的「快必」譚得志涉發表煽動文字案，就因此押後至周四開審。還有黎智英及戴耀廷等涉及違反國安的黑手，仍然未受到應有制裁，國安法未能顯示應有的阻嚇力。如果判決有任何差池，止暴制亂前功盡廢，是否司法部門可以承擔國家安全的風險？