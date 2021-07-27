神州觀察：安全事故太頻繁　杜絕人禍是關鍵

河南鄭州因遭受所謂「千年一遇」特大暴雨襲擊導致牆倒屋塌，路現深坑，水淹地鐵，人命傷亡慘重，防洪及基建工程質量問題引發輿論質疑，卻有專家跳出來為其解畫，聲言這就是天災，不是人禍。就算如此，近期內地其他地方接踵發生的奪命安全事故，則幾乎都與人禍不無關係，只怕想賴也賴不掉。

譬如就在日前，廣東珠海市和惠州市便於同日上午發生施工大橋垮塌及海上工程平台翻側事故，前者導致5名工人墮海，當中兩人證實遇難，另3人下落不明；後者雖已及時救出63人，惟仍有4人失聯。老實說，面對墮海這種險情，用失聯等字眼來描述，大抵只能是心理安慰，但願有奇迹發生；同時，人們亦都想知道是甚麼導致了該兩起災難，施工中的橋段為何突然塌掉？工程船怎麼就撞上風電樁了？

正如有網民在政府就事故的網上通報留言批評稱，「珠海的安全事故好頻繁」，並對出事橋樑的工程安全問題提出質疑，建議徹查相關安全隱患。的確，珠海近日正在為另一宗隧道滲水事故而焦頭爛額，當局出動逾千名消防、公安及水務等單位人員救援近10日，結果「失聯」的14名工人一個也沒能逃出生天，挖出來的都是遺體；據指工程上方對正水庫，卻不知相關防滲措施是怎麼做的，反正這類工程到處有，按說技術方面早已普及，當中究竟有多少人禍因素，必須查清楚。

再說塌橋及船撞樁、墩等安全事故，不但過往經常發生，近期亦出了不少，譬如在本月中，廣州市連接番禺區與南沙區的北斗大橋就被撞至橋墩開裂，需臨時封閉；至本月23日，湖南長沙再有一座大橋遭貨船船尾撞墩，駕船的怎都如此不長眼睛？同一日，雲南昭通更有一艘貨船突然斷開兩截及傾覆，又有3人「失聯」，是否裝貨太多所致？誠然，裝貨多賺錢也多，但人命安全要不要？一些在建或投入使用的大橋說塌就塌了，有沒有偷工減料、貪污腐敗等原因？

其他一些生產領域近期亦不消停，譬如又是本月23日，安徽廣德市一處在建廠房因棚架倒塌，砸死3人；24日，吉林長春一個物流倉庫發生大火，至少造成15死25傷；20日，河南登封又有工廠爆炸，傷亡情況未知；16日，福建三明一幢在建民房倒塌，10名工人8死2傷。不過10日左右光景，加加埋埋便又是半百人命，期間難免還有未被曝光或未統計到的奪命事故，可想而知，內地安全生產環境何其險惡，一些企業或人員的安全防範意識何其淡薄，監管何其差劣，而這一切不是人禍是甚麼？