功夫茶：鋌而走險為六千　運毒坐監十九年

有人說，人嘅一生，就係同窮掙扎嘅歷史。有啲人就話要「窮得有骨氣」，之不過講易做難；有幾多人可以好似孔子嘅學生顏回咁，「一簞食，一瓢飲，在陋巷」，依然可以快樂優游讀書做學問「也不改其樂」吖！

現實生活中，太多人為錢而一失足成千古恨！呢，有個58歲男人為咗6,000蚊報酬，將接近6公斤重、估值約321萬元嘅冰毒從柬埔寨帶返香港，結果喺香港機場被海關截獲。佢尋日喺高院原訟庭承認一項販運危險藥物罪，被判監禁逾19年。

案件是咁的：呢位無業男，佢涉於2020年2月8日，喺香港國際機場一號客運大樓海關入境大堂A嘅行李檢查處，非法販運5.97公斤冰毒。被告喺案發前4日，從香港出發到柬埔寨金邊，至案發當日，將藏有冰毒嘅行李寄艙回港；涉案冰毒以錫紙包裝，再用麥皮遮蓋住，分成6包被收藏喺行李箱內。被告喺警誡下承認自己幫朋友帶貨，以換取6,000元報酬。

阿哥！人生一世，最緊要帶眼識人。古人話益者三友：友直、友諒、友多聞。亦有所謂「損者三友」，即友便辟、友善柔、友便佞。要言之，好嘅朋友就係正直、誠信、見聞廣博；損友則愛逢迎諂媚、表面柔順內心奸詐和花言巧語。而呢位為咗6,000個大洋為「朋友」帶貨嘅無業阿叔，就咁換來一囚逾19年嘅牢獄之災！人生有幾多個19年吖？佢出返嚟，都變70歲衰翁啦！為6,000蚊就咁失自由失寶貴20年光陰，值得嗎？

當然，你可以話，呢位大叔都算執番身彩，若然為「朋友」帶貨去一啲一碰毒品就送你見閻王嘅國家，好似內地、新加坡、馬來西亞、菲律賓、印尼等，咁就提早結束滾滾塵世事！所以年輕人千祈咪當阿媽嗰句「要帶眼識人」係廢話！「幫朋友帶貨」，就咁毀一生！係怪「朋友」還是怪自己太傻太天真？

呢，辯方律師為販毒阿叔求情時表示，被告患有糖尿病及高血壓，因一時貪念犯法，已經感到後悔，現時已有信仰寄託，出獄後會努力回報社會。「一時貪念」古今中外坑了多少人？錢財進出取捨縱然每人有唔同價值觀，之不過，還不是貪者自貪，廉者自廉，關鍵還是在於人。一個成年人，面對毒品，無論take嘢抑或帶嘢，必定衰硬！總要為自己嘅行為負責！做人要「常將有日思無日，莫待無時思有時」，無路可走才想回頭就太遲了！頂住「朋友」誘惑，咁人生即使不精彩，起碼不會有悔！