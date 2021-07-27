被公眾詬病多時的一些判案，特別是和政治事件有關的案件會明顯不公的問題，在今次元朗「7‧21」事件、7名被告的判決中再次表露出來。7名「白衣人」參與暴動罪及有意圖傷害他人罪成，各被判囚3年半至7年不等。對此輿論嘩然，強烈認為判決不公，是非顛倒，明顯偏幫挑起事端要在元朗搞「光復香港，時代革命」、製造暴亂的「黑衣人」。

「7‧21」事件是在2019年6月反修例暴亂一個多月後發生的，那時的香港已暴亂遍地，打砸搶燒成了暴亂分子的「指定動作」，他們要「擴大戰果」，暴亂要向新界多個地區進軍。「7‧21」那天晚上，正是由這樣一群「黑暴分子」策劃，黑暴中的活躍分子出現在現場，這樣的背景和「黑衣人」的主動性決定了這場「打鬥」，「黑衣人」要負主要責任。

此乃「宏觀」而言。「微觀」而言，在西鐵元朗站內，一開始時雙方只是隔着閘門叫罵，後來「白衣人」要離開的時候，有人大呼「黑社會，唔好走」，閘內「黑衣人」就用消防水喉之水噴射「白衣人」，這就令雙方打了起來。

「白衣人」之所以要在元朗站堵截成群結隊而來的「黑衣人」，是為了「保衞家園」，不能讓他們進村禍害家園！何況在這之前已有人率領過百名「黑衣人」，從市區到元朗挑釁釀成打鬥群毆。

在這一事件非常清楚的背景下，法庭居然質問「白衣人」，身為八鄉村長的被告，若要保衞家園，理應留在村口或報警，而非前往元朗站，「難道所有去元朗站的人都是去八鄉搞事」？邏輯非常混亂。

我們要問，難道去元朗站的沒有要搞事的「黑衣人」嗎？八鄉村長為何不能去元朗站阻截他們？用這樣的偏頗立場和混亂邏輯判案怎能公平！