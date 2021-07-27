倫敦市長簡世德日前隆重宣布，市政府將撥款90萬英鎊（約960萬港元），協助移居當地的香港人解決住屋、就學和尋找工作問題，令人啼笑皆非。這點錢能解決甚麼問題？如果按照英國政府的估計，未來5年會有100萬港人移民英國，預料今年就有12萬至15萬港人抵英。也就是說，平均每人只獲得數十港元協助，這不是笑話嗎？莫非英國政府真把香港移民當作難民？

事實證明，英國政府確實是窮瘋了，他們挖空心思吸引香港資金，卻捨不得花點本錢，一心只想做無本買賣。倫敦當局對香港移民的所謂協助，不如說是侮辱。就是這個簡世德，早前沾沾自喜地宣布倫敦地鐵將於2024年全部覆蓋4G網絡，成為國際笑柄。他大概不知道，中國所有城市的地鐵早在5、6年前已實現4G網絡覆蓋，目前正普及5G，到2024年可能已實現6G通訊。看來英國人不僅孤寒成性，而且孤陋寡聞。

其實也難怪，英國作為一個沒落國家，本已日薄西山，脫歐後更是日暮途窮，恰好香港黃絲帶着金錢投懷送抱，英國求之不得。當然，人各有志，黃絲認為香港已失去搗亂和攬炒的自由，因此要去投靠英爹，那是他們的自由，反正他們不承認自己是中國人，沒有理由繼續留在香港。但他們必須知道，他們只是英國人眼中的難民，充其量也只能算是二等公民，千萬不要埋怨英國政府沒有照顧他們，英國政府根本自顧不暇。倫敦市對他們最大照顧就是撥款90萬英鎊，希望他們好好享受吧。還有，他們離開香港後，此地的一切已與他們無關，請不要再抹黑香港和國家。香港和國家的事是中國人自己的事，不是英國人的事，更不是英國二等公民的事。