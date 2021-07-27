屹立香港53載，《東方日報》服務社會，貢獻良多，眼見近年社會亂象，發表多方面藍圖希望可以助政府改善民生，可惜忠言逆耳，當局未見採用，昨日發生野豬咬傷行山婦人事件，其實東方曾向政府獻上「貓狗善終園」藍圖，建議政府集中接收及處理流浪貓狗，提供生養死葬一條龍服務，令流浪動物絕迹街頭，亦建議服務包括數目不少的野豬，獲得立法會納入議程探討，但政府竟然以莫須有理由拒絕，實在令人非常失望，敢問相關官員又有何妙計良方，能夠說出來和廣大市民分享呢？唔怕貨比貨，最怕你冇貨賣！

如果特區政府有良策，就不會多方面倒退，管治一度陷入危機，例如香港仔避風塘泊位雜亂無章，早前更發生火燒連環船，再揭發亂駁電現象，其實本報早就在去年建議避風塘效法私人遊艇會及外國安排，設置「魚骨形」碼頭泊位，井井有條，並為船隻提供合法電力及統一管理，之後升級版藍圖更加入自動灑水系統及扶手助逃生等設備，及限定泊位之間備有一定距離，方便滅火輪暢通無阻救災。政府有交出過類似詳盡的計劃嗎？願聞其詳呢！

東方獻藍圖亦顧及港人最關注的土地問題，政府覓地不足，前日雖再強調在2049年前「告別劏房」，增加短中長期供應，讓市民置業安居，但要切實執行，請參照東方去年獻上的土地供應藍圖，找出港九新界多塊未納入發展的棕地、空置工廈及工業邨內閒置土地可作發展，絕非某些官員所說「無地起樓」。

規劃署早前公開上水及元朗4組棕地，可作公屋發展，供逾萬個單位，這些土地難道是魔術變出來嗎？