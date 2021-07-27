英國「特許入境許可」（LOTR）於7月19日屆滿，不少人為了直接能在英國申請BNO「5+1」簽證，趕在限期前出發。他們擠破頭皮，趕着去做六等公民（因為要等6年，而且地位的確是低人一等），是他們個人自由。但筆者今天想談談權利與義務，尤其是不少人移民卻棄自己父母於不顧，本質是一種自私。

英國民間組織UKHK近日民調顯示，移民英國的港人中，只有13.2%的人帶年長父母一同移英。意味着很多人將年邁的父母留在香港無依無靠，這是典型的不負責任！在2019年黑暴過程中，一些人口口聲聲說甚麼自由民主，原來講的只是個人的權利，義務免問。他們不喜歡自己的國家，現在連生他養他的父母也要拋開不顧，令人唏噓。我國《憲法》第四十九條寫明：成年子女有贍養扶助父母的義務。我國《民法典》第一千零六十九條規定：子女尊重父母的婚姻權利及贍養義務。這些人的父母辛苦將子女撫養成人，沒想到只換回這樣的結果。

他們迫不及待想移民，但對英國的認知又有多少？很多人在香港回歸前出生，正趕上英國政府有意放權，在香港營造一個虛假的民主和自由，真正的英國是甚麼樣，他們看得清楚嗎？

2016年的英國去留歐盟公投，很多英國人希望脫歐，其實就是不想承擔歐盟的義務。英國和歐盟各奔前程之後，他們歡迎港人也只有兩個原因：一是脫歐後英國需要廉價勞動力；二是想要這些港人的錢來重建英國。這些人稱離開香港是因為厭惡港式政治，但匆匆趕上飛機直飛英國，就能找到一個完美的政治制度嗎？

西方國家喜歡批評中國沒有人權和自由，但我們的國家一直都在進步。繼防疫取得階段性勝利後，最近發生在河南的天災為例，更是體現了一方有難，八方支援，有這樣守望相助的精神，難道稱不上是一個充分保障人民生命安全的優越制度嗎？一個有擔當的中國，和一個虛偽的英國，高下立判。這些人自己國家不要，父母不要，移民到英國後，他們真的有人要嗎？相信好快他們就會體驗到做六等公民的滋味，面對歧視，有病又沒人給錢醫，可說是全靠自己，苦不堪言！筆者只能說，祝君好運。