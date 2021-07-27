經過黑暴一役、國安法的實施，香港進入全新一章。尤其在中美角力愈演愈烈的當下，香港更需要有擔當、敢鬥爭、夠忠誠的人出任政府要職。本報大膽建言，提議政府提拔紀律部隊精英出任要職，甚至填補公務員空缺，可謂切中時弊，對症下藥。

顯而易見，中央政府早已看到港府問題所在，才一改過去由政務官壟斷的慣例，改為警隊出身的李家超擔任政務司司長，止暴制亂有功的鄧炳強則擔任保安局局長。另外，入境處處長出身的曾國衞則早在去年已破格出任政制及內地事務局局長，不僅稱職，而且忠誠可靠，足證重用紀律部隊絕對行得通。

事實上，政治團隊要有作為，團隊能力固然重要，但忠誠更是凌駕之上。皆因空有能力而不聽指揮，甚至吃裏扒外，到頭來只會搬石頭砸自己腳；何況能力可以訓練，忠誠卻是一個人的思想行為體現，公僕忠於國家忠於特區，香港才會有好發展。

明乎此，另一「黃毒」重災區的司法系統急須改革便自不待言。黑暴遭黃絲法官放生的例子比比皆是，正常市民早就忍無可忍。本報早前獻上藍圖，提出由已退休又受過專業法律訓練的紀律部隊高層擔任裁判官甚至法官，顯然有百利而無一害。一來紀律部隊人員對本港法律相當熟悉，對處理不同罪案瞭如指掌，能大大加快審理效率，減少案件積壓；二來他們經常接觸市民，與社會脈搏相連，只要經過足夠法律訓練，取得專業法律資格，由他們擔任裁判官或法官，判案必能「貼地」服眾，杜絕黃官亂港。有好事之徒認為，由紀律部隊高層出任法官，處理案件時不夠客觀。其實論不客觀，誰人及得上黃絲法官？