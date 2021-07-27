昨日本欄談到，我身邊不少「人生勝利組」成員都嚷着要移民，友儕聚會，一片愁雲慘霧，話題總離不開落戶彼邦之後，自己如何求職，子女如何求學，以至如何安居的問題。

子女找學校或許尚算容易，但夫婦二人在新地方要找理想職業，可是千難萬難。他們所謂的人生勝利，大多只限於在香港，一旦當上「二等公民」，事業很容易會由勝轉敗。我問身邊要移民的才俊朋友，其中八、九成都相信將無法從事原有職業，不少更逕直作退休打算。朋友們跟我年齡相近，50歲上下，權當他們已經「搵夠」，可以悠閒度日。但這個年頭，人壽90、100歲是等閒之事，未來遙遙數十年，每天當真可以在澆花播種、打掃庭前落葉之中度過嗎？

況且真是「搵夠」的人其實不多，中產階級不同於富豪，雖收入不俗，但開支亦繁，單是供養「皇帝仔女」已日耗斗金，即使月入一、二十萬元，往往也是「手停口停」，生活並不如外人想像般寬裕。一位當顧問醫生的朋友正要移民英國，但落戶後也得先租住房屋。她在香港雖有自住物業，但一來不是說賣就能賣出，二來心裏也不踏實，不肯定全家是否真能適應外國生活，萬一要回流，香港無自置房子，亦會讓她擔憂。

總之，朋友碰頭，一旦提及移民之事便一頭煙，而上述所講，畢竟是中產人士，爛船總有三斤釘，但目前說要移民的，卻不止於40、50歲一批。好些30出頭，甚至是大學剛畢業，積蓄只有數萬元，這類人也趕着去乘移民便車。香港人素來頭腦發熱，往往作出抉擇之後，又悔不當初，移民可是大事，我勸他們三思為要。