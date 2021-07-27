新冠變種病毒肆虐全球，強如美國都嗌晒救命！日前美國過敏與感染疾病中心主管福奇表示，隨着印度新冠變種病毒Delta肆虐，美國確診數字持續上升。福奇指出，若疫苗覆蓋率冇提高，最壞情況係每日會有逾4,000多人因新冠病毒而死亡。美國至今已有逾62萬人死於疫情，佢仲話正研究要不要為器官移植、癌症化療、免疫力差嘅病人打第3針！

香港嘅情況亦令人好迷惑，皆因資訊太多且經常一時一樣。本港至今不足50%合資格人口接種咗新冠疫苗，港府起初將目標定喺9月底到達70%接種率，聲稱咁就可建立疫苗屏障有利通關。之但係，政府專家顧問袁國勇就反駁有關說法，直指70%人接種疫苗不可靠，認為至少需逾99%人接種才算安全，屆時「放寬乜都得」！阿哥，屆時好多人餓到半條人命喇，放寬又如何？正如旅遊界議員話齋，若以此作為放寬社交距離措施或通關條件，屬強人所難，因為小朋友及病情不穩定嘅長者都不宜打針，而據老朽觀察，長者接種疫苗率偏低，一時三刻根本改唔到呢個「事實」。

目前本港已經連續40多日「清零」，呢個已係一個重要指標，政府應該積極啲同內地商討通關，否則要99%市民接種才安全，咁香港經濟肯定復甦無期，尤其旅遊業更必然死翹翹！其餘零售、飲食、娛樂等行業，只能吊鹽水！若然個個國家都想國民99%接種，根本係不可能完成嘅任務！有啲國家如法國，30%人口打咗一針，已允許餐廳、酒吧露天區、博物館、戲院和音樂廳重開，未免又太寬鬆！老朽認為凡事要平衡，所謂「中庸之道」是也。畢竟谷針和「搵食」都要兼顧！更何況港人防疫相對自律。