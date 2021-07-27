謊言若被名人背書，謊言便變真言，大話被重複千遍，大話也成真理，是希特拉的邏輯。林鄭修訂《逃犯條例》，政府的行為被扭曲為出賣港人，幾十萬人上街遊行，可見造謠的威力。政府在群眾壓力下選擇妥協跪退，令謊言變本加厲推倒政府自己。

修訂《逃犯條例》源於回歸廿多年未完成的法律改革，導致陳同佳未能被遞解返台歸案，竟被民主黨扭曲成送中惡法，並由涂謹申阻延法案委員會成立而誤導市民起來反之，遂揭起反送中的序幕。謊言一經大黨品題，聲價十倍，而掌握資料的政府當局，竟不敢戳穿早在回歸初期民主黨創黨主席李柱銘是主張修例的始作俑者，現代版漢奸的時任政務司司長陳方安生是接納李柱銘修例建議的最佳拍檔，政府卻不揭露謊言炮製者的真面目，再加上民陣及眾多泛民政黨催谷上街，數十萬人反對被吹大成200萬人用腳反對。

林鄭政府在謊言面前發抖和亂了套，反送中便更加理直氣壯，得出的結論便是：倘若通過修例，港人便失去自由，香港便沒有兩制，便淪為中共極權統治的恐怖世界。

林鄭以為跪低便可平息社會爭議，安撫群眾不滿，反中亂港勢力得勢不饒人，隨即在「7‧1」把遊行示威升級為暴力、暴亂，包圍政府總部及衝入立法會大樓大肆暴力破壞。林鄭卻以為退得還不夠，進一步宣布正式撤回修例，那末更進一步把謊言的正統地位肯定。於是乎，反中亂港勢力便把「反送中」升級為「五大訴求，缺一不可」、「光復香港，時代革命」，正式打出「港獨」分裂、奪權顛覆的旗幟了。林鄭政府在謊言面前一讓再退三撤，自尋死路，與人無尤。