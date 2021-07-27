前年爆發的反修例暴動揭示公務員團隊忠誠度不足，政府早前要求近18萬公務員宣誓擁護《基本法》及效忠香港特區。公務員事務局局長聶德權日前於電台節目上表示，有129名公務員拒絕簽署聲明，按機制安排離職，當中60至70人已完成程序離開政府。

筆者認為當局應盡快將拒絕效忠者革職，不少市民憂慮公務員並非真心誠意簽署聲明，而是透過「呃政府」留在政府架構內伺機作亂，繼續「出政府糧反政府」，當局必須做好把關工作，確保留下來的人均願意效忠。

香港有逾17萬公務員，僅129人不理會、拒絕簽署或拒絕交回宣誓聲明，這個數字值得欣慰。然而，除了拒簽的129人，其他公務員是否誠心誠意地擁護《基本法》和效忠港府？情況值得商榷。

在整個黑暴肆虐期間，市民都看得很清楚，警隊為維護香港治安付出極大努力，在前線浴血奮戰、止暴制亂，惟很多政府部門的做法都令人非常失望，採取事不關己、隔岸觀火的態度。更為甚者，部分人員支持黑暴分子的違法活動，有的公務員團體採用聯署、集會及發起罷工等手段，攻擊警方止暴制亂的執法行動。

在2019年8月2日，有4萬多名公務員發起反政府集會，為黑暴分子搖旗吶喊，譴責警員執法。參加集會的人來自多個決策局與管轄部門。「新公務員工會」前主席顏武周之流於暴動期間拉雜成軍，屢次策劃政治集會、舉行罷工、鼓吹「五大訴求」，甚至於去年6月舉辦所謂「罷工公投」，反對《港區國安法》的制訂和實施，完全是吃香港飯砸香港鍋的表現。

截至2月底，有26名公務員因涉嫌參與反修例非法活動被捕，其中被警方落案起訴人士，只能支取一半薪金。公眾認為公務員應更嚴謹，有更強的守法意識，公職人員犯法罪加一等。既然有關公務員被停職未能上班，就更應停薪處理，政府處理手法過於慷慨，需要賞罰分明，絕對不能縱容。接受警方調查及起訴的公務員如最終被判有罪，政府應追回期間發放的薪酬。

綜觀全球，各地政府的公務員大都須效忠國家與政府，如此才能保證政令有效實施，香港當然不能例外。從修例暴動及抗疫工作中，都能明顯見到政府內有內奸，作出不同破壞行為，阻撓港府施政。

要改變現況，港府要建立監督機制，督導全體公務員真心誠意地履行職責及誓言，對違反聲明者予以及時制止、懲處，並追究法律責任。此外，政府亦要加強對公務員的《憲法》、《基本法》和《港區國安法》的培訓，以加深他們對國家發展的認識及國家觀念，防止內部滲透，確保公務員真心誠意地擁護《基本法》和效忠特區政府。