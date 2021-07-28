神州觀察：鼠咬食材照奉客　加盟餐店多劣迹

內地不少連鎖加盟餐飲店經常爆出食安問題，有的更屬劣迹斑斑，長爆長有。近日有暗訪者假扮試工人員，潛入總店位於上海的麻辣燙專門店「楊國福」一間加盟店，從而揭發該店惡劣衞生狀況，蟑螂隨處可見、食材被老鼠咬過後仍奉客、廚房污糟不堪，而「楊國福」過往更有多間店爆出食安問題，堪稱屢教不改。

暗訪所見，涉事麻辣燙加盟店的倉庫中遍地老鼠屎，並有袋裝芝麻醬被老鼠咬穿，卻被店方無視；廚房則是蒼蠅到處飛，垃圾桶不設垃圾蓋，風扇上掛滿污物；負責人直言一些菜、肉不用洗，直接煮便可，甚至洗菜池也可用來洗鞋，食材連包裝袋一起煮，煮熟的豬肺可直接放在地上，打烊後也不需把食材放入雪櫃保存；外賣打包時，還會「加餸」蚊蟲屍體。此外，該店更無視員工衞生要求，聘用無健康證明的人，恐會導致肝炎、皮膚病等病毒傳播。

事後楊國福總公司通過官微發出致歉聲明，稱已關注到相關問題，並會就事件展開調查，同時會對全國門店加大稽查力度，嚴加管控；只是過往風波不斷，單是2017年就有20多間加盟店被揭營業資格證件與業務不符，及有員工切肉時將雙腳湊向豬肉等惡心行為，如今再爆出醜聞，可見其管理能力是怎樣。據指楊國福麻辣燙目前在內地擁有6,000多間加盟店，而像「外婆家」、「海底撈」、「漢堡王」、「小龍坎」等一些頗具規模或知名度的餐飲、火鍋連鎖店，近年同樣深陷食安風波，且都不止一次爆出問題，現象令人擔憂。

輿論認為，這些加盟連鎖餐飲機構普遍存在過度擴張、收割市場等問題，只顧收取加盟費，賺快錢，卻忽略了品牌打造、供應鏈管理、門店營運等基礎建設工作，對加盟店放任自流，豈能不出事？另一方面，這些加盟店在繳納高額加盟費之後，為追求利潤，只有在食材、衞生設施、人員聘用、服務質量等諸多方面進行成本控制，能省則省，能棄則棄，以致不顧食客利益的食安問題總是頻繁爆出。

事實上，內地整體餐飲行業的衞生及服務都很堪憂，不管是知名的不知名的，外觀華麗氣派還是街頭巷尾不起眼的小餐館，缺乏基本職業道德、存心坑人的可謂比比皆是；食剩的食材可以回收再奉客，火鍋湯底是「萬年油」，還要加送老鼠、蟑螂、蛆蟲、煙頭、膠片、鐵絲等。無良商家拚命賺取黑心錢，難道廣大消費者只能自甘被坑，或假裝眼不見為淨？當然不是，加強行業經營監管，嚴懲不法商家，都是政府應盡之責，餐飲業亂象叢生，當局難辭其咎。