產評：華壓巨頭助小企　重整財富谷內需

疫下全球央行瘋狂印鈔，造成嚴重資產泡沫，能掌握新經濟商機的科技企業固然如魚得水，但大量中小微企業營運卻日益困難。若任由貧富懸殊惡化，長遠將為社會播下不穩種子，故必須正視。中國近期不斷加大對科企的打壓，一則要針對這些年行業高速發展下各種亂象加以治理；二則要「鋤強扶弱」，透過反壟斷促使財富再分配，為「內循環」給力之餘，亦好在全球惡性通脹重臨前理順內部矛盾，集合最強力量應對中美脫鈎！

中國人有云：「不患寡而患不均，不患貧而患不安。」如今全球銀紙氾濫，股市、樓市水漲船高，但絕大部分財富集中在一小撮科企富豪手中，已成為全球新常態，尤其是一場世紀疫情，改變消費、商貿、教育和生活等模式，科企得以挾互聯網、大數據分析等優勢，業務瓣數愈做愈廣，由電子商貿，到金融、教育等範疇，無孔不入，甚至威脅負責執行國家政策的國有企業地位。

若繼續任由科企無序擴張，只會演變成大得不能倒，可這些科企大多在境外上市，發展策略以股東利益為先，且掌握了全國市場數據，對居民一舉一動、企業動向瞭如指掌，如同控制了國家安全資訊。如果等到利益矛盾白熱化，甚至發展失控才動手整頓，對經濟的破壞只會更大。

故見近期內地加緊整頓互聯網行業，工信部更揚言整治將為期半年之久，觸發資金狠心沽貨，港股連日遭「血洗」，反映市場終於理解到今次監管風暴關係到國家戰略的層次，重錘一出必打到底！就連美國女股神都選擇清倉科企股王，股民要明白，在大國博弈之下，投資順應時勢國策的重要。

刻下內地當局打壓科企，目的並非要否定科技產業的存在。相反，正正在於中美之爭，科技業是主戰場之一，中國得以傾國之力，精準投放資源發展這門戰略行業，全面提升自主研發技術能力，方能抵禦美國的圍堵；也只有設法確保科企的發展以國家利益而非股東利益為先，始能有效配合中國主導數碼貨幣、半導體技術、流動通訊制式等發展，才有望成功挑戰美國這個科技巨人。

對內，互聯網迅速發展，沒錯，是創造了可觀商機，但網絡興起，同時也扼殺了傳統產業發展，大量中小微企跟不上潮流，轉型失敗，無得留低，非但流失職位，更甚是整個行業，甚至是一代人的去留。故見昨日當局拋出「中小企業好，中國經濟才會好」的一句話，正正就要道出如今國策要「鋤強扶弱」，糾正壟斷歪風，釋放資源支援中小企，創造更多職位，居民有更好的發展機會和前景，始有條件生兒育女、並願意消費投資，為內循環戰略給力。

此外，投資者也得接受一個事實，若不及時應對財富不均，通脹一旦再上升，基層生活會更苦，內需難給力。投資者要時刻毋忘正身處百年變局，掌握到國策步伐，始可運籌帷幄，化危為機！