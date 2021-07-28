世界視線：明裏一套暗一套　關係破冰云乎哉

美國副國務卿舍曼結束天津之行，期間中方向美方提出兩份「清單」，一份要求美方糾正其錯誤的對華政策和言行；另一份則是中方關切重點個案清單，包括要求美方無條件撤銷對中方領導人、官員及政府部門的制裁，以及取消對中國留學生簽證限制等。舍曼中國之行，原本是為美、中兩國領導人舉行峰會「打前站」，結果卻被北京不假辭色地「批判」一番，相信拜登也是始料不及。

儘管美國國務院會後發表聲明，形容舍曼與中國國務委員兼外長王毅的討論「坦誠布公」，稱美國歡迎國家之間的競爭，但不尋求與中國衝突，但觀乎美方在會前的一系列舉動，卻完全是另一回事，包括強調兩國關係必須有「護欄和界限」，實際上體現了美國的「上國情結」：所謂「護欄」和「界限」，只是由美國制訂規則，中國在框框下活動而已。

更有甚者，華府這邊廂擺出一副「破冰」的架勢，那邊廂美國國務卿布林肯訪問印度，並高度評價印度政府在「抗擊獨裁霸權、維護民主自由上所做出的犧牲」，美方將「堅定不移地支持印度捍衞共同價值觀以及保障領土完整的決心」，針對哪個國家，不言而喻。另一方面，國防部長奧斯汀也將出訪新加坡、越南和菲律賓3國，目的是「加強亞太地區的軍事合作」，也是奧斯汀數月前與日本防衞大臣和外相進行2+2會議後，再次訪問東南亞國家，難道這就是華府所謂的「不搞反華聯盟」？

美國人這種明裏一套、暗裏一套的作風，早被看破手腳，用中方官員的話形容，就是「既要壞事做絕，還想好處佔盡，天下哪有這樣的道理」，而美方所謂的「從實力地位出發」的外交觀，說穿了根本是仗勢欺人、恃強凌弱的「脅迫外交」。中、美高層上次在阿拉斯加交鋒後，中國已表明將以「平視」角度跟美國交往，總結起來，就是「談，大門敞開；打，奉陪到底」。習慣於向別國「開列清單」的美國，也是時候適應這種大國之間平等的交往關係了。