功夫茶：港金牌得來不易　請支持運動健兒

呢幾日港人全情投入東京奧運，尤其香港「少年劍神」張家朗，喺26日周一傍晚擊敗衞冕嘅意大利劍手加路素勇奪金牌，繼1996年「風之后」李麗珊，再歷史性奪得香港奧運史上第二面金牌，港人有乜可能唔激動吖！而「劍神」亦一夜之間人氣急升，更印證「風之后」珊珊姐嘅豪言：香港運動員不是垃圾！

張家朗一劍贏盡港人心，更告訴大家港隊每一個運動員均具有無比勇氣和信心，像8強止步哭到淚崩嘅女子重劍好手江旻憓，一味致歉「對唔住」，真誠可愛到呢，又感謝全港愛戴，要吸取經驗再為港爭光，這種精神實在難能可貴；運動場上競技，輸贏除咗實力，有時也牽涉運氣，像「跳馬王子」石偉雄苦練逾千次「李世光跳」，平時練習好地地，可惜臨場失準錯過獎牌更傷咗腳，失落難免，不過佢笑住話自己仍年輕，回港後仍會努力準備下屆奧運，呢種堅毅不屈，不就是我們常說嘅「獅子山下精神」嗎？

張家朗一夜間令香港沸騰！體院主席林大輝尋日難掩激動，佢回應指隨着香港運動員喺奧運取得佳績和突破，相信將有更多人願意做全職運動員，而支持體育發展嘅資源永遠不會足夠，希望當局持續增撥資源，包括提升運動員津貼，引入科研設備等。

事實上，政府對運動員嘅支援，常被批評「要有獎牌才有資源」，令不少有潛質嘅運動員不能被發掘。呢方面功夫茶希望政府好好檢討，唔好有運動員攞到好成績，就不忘第一時間跳出來抽水，只顧沾光！阿哥，唔係要見到精英先支援，而係要多支援先可以有精英，咪讓有潛質嘅運動員輸在起跑線！

講番「少年劍神」張家朗為港爭光、全城振奮！25年前「風之后」李麗珊贏得金牌後掀起一陣爭學滑浪風帆熱潮；如今「劍神」一劍震響太平山，相信又必興起一陣學劍熱潮。有劍擊學校職員都話，近排收到好多人報名查詢；有劍擊教練不忘提醒，劍擊運動講求身體協調、靈活敏捷，冇乜特定身體條件，不過最重要係興趣。好似張家朗，以佢身高其實都適合打籃球，何況佢雙親都係籃球健將，而佢因為自己的興趣最終揀咗劍擊！

以上無非話畀啲「怪獸家長」知，最緊要都係睇小朋友嘅興趣，滿街都係「小劍神」，你估個個可以做張家朗咩？好多嘢冇得勉強嘅，個個家長都要小朋友學鋼琴、學畫畫、跳芭蕾舞，搞到好多細路見到鋼琴如鬼見愁，舉起支畫筆仲慘過叫佢去擔泥，一話上芭蕾舞，就好似趕佢去戈壁沙漠，你話咁去參加呢啲「興趣班」有乜意思喎！