中國外長王毅向美國副國務卿舍曼提出中國三條底線，一是美國不得挑戰、詆毀，甚至試圖顛覆中國特色社會主義道路及制度。二是美國不得試圖阻撓甚至打斷中國的發展進程，敦促美方盡快取消對華實施的所有單邊制裁、高額關稅、長臂管轄及科技封鎖。三是美國不得侵犯中國國家主權、破壞中國領土完整，不得支持「疆獨」、「藏獨」、「台獨」、「港獨」，警告「台獨」是「重中之重」，膽敢挑釁，中方有權採取任何手段制止。

北京提出的這「三不」皆乃中國「核心利益」。這些年來，特別是特朗普和拜登政府不斷觸碰這些底線，然而已連連碰壁，頭破血流，拜登政府吃了不少苦頭，知道長此下去，美國沒有便宜可佔，中國不但絕不會屈服，而且反擊會更加堅決和有效，因此美國不得不「調整策略」，這是舍曼不得不「放下身段」，厚着臉皮來天津會面的背景。在此前夕，她已收到了外長王毅的「教訓之言」——要給她上課——莫以為美國高人一等。

多年來，美國之所以很囂張地觸碰和傷害中國的底線及「核心利益」，就因為它自詡高人一等，以為有「實力地位」就可以為所欲為，以為所有國家就不得不臣服於美國，否則，就要活該「落後捱打」，美國怎麼打你，都不必考慮後果，不必擔心會付出甚麼代價，因它有「實力地位」！然而，中國表明「不吃這一套」！表明了你美國沒資格跟我玩這一套！

美國很傲慢，剛開始不信中國所言，後來半信半疑了，現在不得不信了。

有了這樣痛苦的「思想轉變、態度轉變」，就有了舍曼的天津之行，硬着頭皮聆聽中國外長的「補課」，外長王毅也毫不客氣地給她開了空前詳盡的「核心利益」清單。對了，中國副外長謝鋒也開了一份更加詳盡的「糾錯清單」！舍曼天津之行，滿載而歸也。