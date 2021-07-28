沒有希望，也就無所謂失望。美國副國務卿舍曼訪華兩天，分別見了中國外長王毅和副外長謝鋒，具體有何收穫，外人不得而知。但從中方官員的犀利言論看，北京對拜登政府顯然不抱幻想。在舍曼來訪之前，王毅就明確指出，如果美國到今天還沒有學會如何以平等的態度同其他國家相處，那麼，我們有責任和國際社會一道，好好給美國補上這一課。果不其然，此次中方確實像是為美方上了一課。

這一課包括三大底線，即不得挑戰中方核心利益、不得試圖阻撓中國發展、不得侵犯中國國家主權。同時還有兩份清單，一是敦促美方撤銷制裁中方政要，二是取消對華為高層孟晚舟的引渡。姑勿論美方是否接受，起碼中方亮明了立場：絕不接受美國從「實力地位」出發與中國打交道，也不接受美國單方面制訂的所謂規則，雙方能合作就合作，不能合作就拉倒。

正如謝鋒指出，拜登政府對華政策的所謂「競爭、合作、對抗」三分法，其實就是打壓中國的「障眼法」，對抗是本質，合作是權宜之計，競爭是話語權陷阱。有求於中方時就要求合作，有優勢的時候就對抗，只想解決美方關切的問題，只想得到美方想要的結果，既要壞事做絕，還想好處佔盡，天下哪有這樣的道理？

沒錯，美國基本政策就是對抗，既不願公平競爭，更不願真誠合作。他們最近擺出一副願意對話的姿態，而且放風試探元首會談的可能性，只是因為之前所有遏華措施都告失敗，不得不暫時放低身段，並不表示改變遏華政策。中方對此洞若觀火，當然不會抱有幻想，對舍曼訪華之行也就沒有甚麼期待。補上這一課，美國人聽得懂最好，聽不懂也無所謂。