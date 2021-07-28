東京奧運排除萬難，在疫境中開幕，來自世界各地運動健兒都是經過刻苦鍛煉，去年因為疫情令到奧運改期到今年，相信很多人都忐忑不安，害怕因為新冠肺炎令到奧運今年都無法展開，最終東京的確疫情未有受到遏止，但有關方面孤注一擲，冒極大的風險，如期在今年7月舉行奧運。大家看見健兒戴着口罩上頒獎台，前所未見，這些照片相信會流傳後世，希望以後都沒有同樣的畫面出現。

既然這次比賽得來不易，各方面更加應該盡量配合，不要橫生枝節，如羽毛球運動員球衣風波，建制政黨的成員把火頭燒向運動員，無端掀起政治風浪，這是甚麼的居心。香港有的是執法部門，警方打擊黑暴不遺餘力，不用一些蝦兵蟹將出來獻世。

打擊黑暴當仁不讓，愛國愛港也是天經地義的事，好可惜香港走上一條歪路，不少市民帶着仇恨國家的情緒。最近國家隊在奧運的比賽中連番失利，包括強項的女子排球隊，竟然連續兩場輸給土耳其及美國，更加是0比3落敗。最不可思議的是，竟然是商場直播期間，有不少圍觀者及好事之徒看見國家隊落敗，竟然拍掌歡呼，實在情何以堪。

造成這樣的局面，主要是反對派鋪天蓋地的文宣，煽動仇恨國家，毒果報廿多年來不斷荼毒青少年，然而壹傳媒幾已壽終正寢，再談過去也沒有多大意義。反而政府及建制派應該檢討，為何國民教育及國安教育一直在特區未推行，建制派也要清理門戶，忽然愛國之輩，留在陣營裏面是負資產。這些政治投機分子，成事不足，敗事有餘。剿黑暴不是靠把口，或是用鍵盤打出來，自然有執法部門會出手，拜託出少句聲當幫忙。