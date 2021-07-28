男子花劍運動員張家朗為中國香港贏得了回歸以來第一個奧運金牌！真是喜聞樂見、大快人心！可見我們在運動場上不斷取得進步，相信只要有能力，有奮鬥心，堅毅不屈，在社會不斷進步之下，香港可以在國際取得好的成績！

奧運精神強調「自強不息、頑強拚搏」，體育健兒在競技場上展現出拚搏精神，帶給我們認同感、滿足感。本屆奧運會上好多精彩賽事讓筆者十分激動。尤其是香港運動員們發揮出色，除了張家朗以外，何詩蓓在女子200米自由泳晉級決賽；香港羽毛球混雙組合鄧俊文和謝影雪進入八強；港隊代表奧斯卡以第33名成績創下香港選手在奧運三項鐵人歷來最佳成績等等。

除了中國香港取得一金成績之外，中國國家隊的表現更是精彩，在獎牌榜名列前茅，相信只要繼續保持態勢，最終領取總成績冠軍的機會很高。

奧運精神本質就是奮力拚搏，正如在體育方面的成績一樣，中國在經濟、科技、軍事等方面都保持自強不息。

在國防方面，中國目前排名世界第2，和美國仍有很大差距，美國2020年的軍事支出約達7,780億美元，是排名第2到第11的10個國家支出的總和。美國容不得別人進步，當中國一路向前，他們就用特別毒辣狡猾的手段去針對，例如在貿易上顛倒黑白，炒作病毒的溯源問題，美國還通過量化寬鬆手法去瘋狂印錢，目的就是搶奪別國資源。

這次美國副國務卿舍曼來訪中國，也是中美又一次較量。訪華前，舍曼還接連訪問日本、南韓和蒙古，先做了一輪虛招，「項莊舞劍，意在沛公」，來中國的目的，其實就是想試探我們可有對美方有任何態度轉變。但國家釋放了重要信號，中國外交部副部長謝鋒激烈抨擊美國對華政策，向美方提出要求「糾正」的清單，要求美國停止干涉中國內政，停止損害中國利益，停止玩火挑釁。

總之，淡定有錢剩，我們要有信心，做好自己本分，例如國家的「雙循環戰略」，並非是放棄對外貿易，而是疫情未退之前，我們依靠內循環迅速恢復經濟，等到外關一開，相信我們的對外貿易數字會幾何級增長。筆者情不自禁地想到，沒有共產黨，就沒有新中國！沒有國安法，就沒有奧運金！