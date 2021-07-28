雖說奧運會標榜公平競技，但若說當中不涉政治，那是騙人而已。君不見，明年2月的冬季奧運會將在北京舉行，隨着中美角力白熱化，美國有意發起抵制北京冬奧，這不是體育政治化是甚麼？明乎此，有人將香港羽毛球選手伍家朗日前上場穿着的黑色戰衣過分解讀，也就不足為奇了。

伍家朗出賽時身穿黑色上衣，背部以白色字體印上其名字的英文縮寫及「HONG KONG CHINA」，沒有附上區旗標誌，遭民建聯成員穆家駿「強烈譴責」，「如果不想代表中國香港，請退賽」云云，結果反被輿論炮轟，其Facebook專頁突然關閉。伍家朗解釋，由於原有的球衣贊助完約，現時沒有贊助，故需自行準備比賽球衣，並未獲授權印上區旗，只能簡單黑衣上陣。

穆先生的反應固然過敏，但自從經過2019年黑暴一役，黑衣已被賦予另一重意義，難怪有人說見過鬼怕黑，希望運動員避免全黑出場。然而說到底，今次風波的根本原因，乃係羽毛球總會及民政事務局的問題。一個代表香港出賽的本地運動員，參與奧運如此大賽事，居然連安排一套正規的運動服也做不到，僅因為贊助問題便鬧出一場不必要的風波，堪稱離譜。直到輿論沸騰，羽總旋即向香港奧運贊助商要求提供出賽球衣給伍家朗，證明是不為也，非不能也。

至於民政事務局，一直主管康體和文化事宜，竟同樣對出賽運動員不聞不問，簡直豈有此理。整個政府對體育運動都是葉公好龍，非要到有運動員奪取佳績才會跳出來沾光。例如「香港劍神」張家朗在花劍打入決賽並奪金，一眾高官隨即爭相發表賀詞，說運動不涉政治，誰信！