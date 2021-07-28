新冠疫情為患期間，香港百業蕭條，近日就只得兩樁熱鬧之事，一是樂壇天王舉辦了一連9場的演唱會，一是香港健兒出戰東京奧運會。可惜兩件事都因為政治上「黃藍之爭」而吵得鬧哄哄，幾乎掩蓋了活動的原有意義。

天王在演唱會屏幕上打出一句話，說：「萬一怪獸打不完，你會不會陪我留在地球上？」這句話的意思可以有多種解讀，但部分「藍絲」就視之為宣「黃」言論，大肆撻伐。在奧運上，有香港運動員因穿上黑衣作賽而被視為傳揚反政府訊息。然則，在下家中也有好幾套黑色西裝，往後是否都不該穿？退一步說，即使上述兩人果真是黃絲，但黃絲也分開三類，有些是絕不能姑息，有些卻是本地言論自由範圍內容許的。黃絲的第一類，只是空泛地說要支持民主；第二類有較具體的政治訴求，他們反對政府在2019年推出的《逃犯條例》修訂案；第三類則最激進，支持暴力革命，甚至響應或同情恐怖分子。

社會跟第三類黃絲理應沒妥協餘地，除惡務盡，自是不必留手。但第一、第二類人不算犯法，如果動輒將他們批臭批爛，恐怕不符政治上團結大多數的原則。第一類黃絲要求香港步向民主，此事並無過犯，中央也承諾最終會在港落實全面普選，可見民主從來不是北京眼中的洪水猛獸。至於《逃犯條例》修訂案，雖然京港政府當年主要是礙於社會壓力，但畢竟同意撤回條例，可見反對修訂案也不能算是十惡不赦。據說香港曾有六成人是黃絲，你斷不可能將他們全部視為敵人，何者可團結，何者該包容，何者要打擊，須一一辨明，不能一棒子都給打殺了。