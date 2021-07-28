人稱「戴妖」嘅港大法律系前副教授戴耀廷涉違選舉例「又落鑊」！「又落鑊」這3個字可圈可點，皆因佢披着「法律學者」嘅外衣卻知法犯法，而且貪勝不知輸，搞到「罪孽深重」，應咗「自作孽不可活」呢6個字嘅寫照！

現時因佔中案喺大嶼山石壁監獄服刑嘅戴妖，喺2016年立法會選舉前提出「雷動計劃」，為爭取非建制派於該屆選舉取得議席；被指以非候選人或任何候選人嘅選舉開支代理人身份，喺報章登廣告，違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》第23（1）條，被廉署落案起訴。

妖由人興，一啲冇錯。居大學要職唔好好教書，卻一味毀人不倦，一步一步走向墮落之路！呢，佢既係違法佔中發起人之一！而原定於2020年9月舉行嘅立法會換屆選舉前，戴妖提出「35+」方案及「攬炒十步曲」，目的係令民主派喺立法會爭取一半以上嘅議席，否決財政預算案，再逐步癱瘓政府及呼籲外國對中國制裁。阿哥！開講都有話，「秀才造反，三年不成」，戴妖以為自己心口掛個「勇」字，又有毒果報為佢鼓與吹，兵不血刃就可變天，卻唔知自己如盲佬一步步走向懸崖！警方國安處今年初以涉違反國安法中「顛覆國家政權罪」將佢拘捕！正係一案未平一案又起！睇怕未來日子，佢同國安重犯漢奸黎都要忙於日日洗廁所！

戴妖步向牢獄之路，正說明一個人嘅欲望如填不滿嘅黑洞，貪勝不知輸必然就越過了界限，如同吹肥皂泡，吹得過大，必然爆破。賢者說，凡事總有限度，一旦過度，必受懲罰，這是樸素嘅人生哲學，也是自然界諸多事物嘅規律。信焉！