不能否認，香港具有自己獨特的文化，不論是電影、文學、城市設計等各方面，都能吸引到來自世界各地包括內地的受眾。近日，香港動漫電玩節順利舉辦，而大灣區動漫文化協會亦藉此機會宣布成立，有望將香港獨有的軟實力融入於灣區產業，並更好地開拓內地龐大的市場。

近10年來，內地動漫行業發展可以「神速」來形容。內地青年群體亦由過往觀看日漫為主，逐步轉至關注更多國漫的作品。除畫工技術得到長足的改善外，就連劇本也具有足夠的張力吸引觀眾，尤以配搭中國歷史背景的素材，如《秦時明月》、《武庚紀》等，皆是值得推薦的藝術傑作。

至於香港，過往許多老少咸宜的經典作品，如《老夫子》、《麥兜故事》等，皆在區內有一定叫座力，而後者亦成為香港對外宣傳的吉祥物，可說是走出國際蜚聲海外。由此，香港情懷的題材是有一定價值，亦能吸引外界對如此中西文化交匯的地方持續關注。

事實上，大灣區有龐大的市場規模，若然香港創作人能把握機會，對本地作品的出路絕對是一件好事。於今年4月，廣州舉行「灣區動漫故事會」，探討大灣區未來有關動漫行業的發展。其中，有企業發起「青年動畫藝術家扶持計劃」，構思通過傳統文化資源，開創新的動漫題材。

較著名的例子是《獅子學獅》，講述嶺南文化中的「醒獅」傳統，適合老少人士共同觀看的節目，亦是較易走向國際市場的素材，故內地一直以「中國好故事征服世界」作為口號。適逢大灣區動漫文化協會成立，香港應與內地的動漫工作者加強協作，讓世界看到內地與香港融合的藝術品。

提到香港動漫電玩節，就不得不提現時電子競技的發展。作為新興的行業，是存在極大的空間予有志者探索。早於2018年的財政預算案中，政府已表明會將電子競技產業化，鼓勵業界發展及提供電競訓練和比賽場地，並會支持大專院校開辦產業相關的課程。

不過，還看今年動漫電玩節中的電競大賽，冠軍獎金的數目僅為港幣一萬元，與外國電競盛事動輒數百萬美元的獎金相比，實未具吸引力。當然，獎金只是電競行業的一小部分，而真正需要的卻是專業人才，以及背後整個訓練的配套。

大灣區存有良好的資源條件，如要將電競發展成具規模的產業，業界理應思考如何將餅做大。就如利用灣區的品牌形象，舉辦國際性的大型電競，甚至推動本地設計的遊戲作為競技項目，使中國產品能夠走出國際。

不論是動漫還是電玩，要將規模做大，都應能在大灣區找到土壤。港府實需在適當時候推動香港業界一把，以免我們又再次錯失應有的良機。