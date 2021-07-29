功夫茶：香港生活亂夾貴　梗係嚇怕留學生

曾幾何時，「香港幾好都有，點捨得走」令港人顧盼自豪，香港不但係美食同購物天堂，即使大學教育亦一直為人津津樂道；冇嘢㗎，有一流師資，學術達國際水平，加上香港有自由經濟、低廉稅收、健全商業法律等，呢啲優勢都令唔少人嚮往來香港讀大學，更希望「學成文武藝，貨與帝王家」，咁就一天光晒喇！

之不過，世事無絕對，香港呢個「福地」已隨風飄遠，究竟係啲人將上好沉香當爛柴——唔識貨？抑或香港已變得冇乜好戀？呢，有機構公布最新嘅「世界最佳留學城市排名」，比較全球115個留學城市，根據大學排名、學生組成、城市嚮往度、僱主招聘活躍度、生活成本及學生意見，共6項指標作評核。本港位列全球15位，較上次公布嘅排名下跌一位，亦係連續兩年下跌。有跌冇升，點都係一個警號啩！

嗱！香港排名下跌，調查機構指有關排名冇證據反映與《港區國安法》及新冠肺炎疫情有關。之不過，就認為同多項指標均出現跌幅有關，例如喺就業市場活躍度中雖然排名20位，其實都係大跌，城市嚮往度亦然。調查又指出，國際生對來港留學嘅主要關注點係生活成本，認為係排名下跌嘅其中一個主因，希望本港大學及政策制訂者，應盡力確保學生不會因為學習成本高而影響在港留學嘅意欲喎！

有學生輔導顧問亦指出，對一般學生而言，留學本港生活成本高昂，特別係住宿方面，未必所有學生都申請到入住宿舍，租住在外成本過高，加上其他生活上嘅使費如衣食行樣樣貴，留學生嘅生活成本自不然負擔重。

事實上，本港大學嚇怕留學生，除咗生活使費大，最攞命係僱主招聘活躍度唔高，要言之，即係咁辛苦捱到「畢業」分分鐘變「失業」。鬼咩，經過黑暴「洗禮」，大學校園政治化，被批評為「校園連一張書桌也容不下」，甚至被揶揄為「不到香港，不知文革仍在搞」，校風敗壞，部分學者「毀人不倦」，學生風紀敗壞又反智，完全違反咗大學係一個研究高深學問嘅地方、砥礪德行培養精英嘅地方、大學生應有敬愛師友嘅良好品格等，你話大學培養啲咁嘅大學生「精英」，你係老闆又夠膽請咩？

阿哥，黑暴期間，大學生被捕者數以千計，大學校園甚至變戰場，警方喺中大校園內搜出3,900枚汽油彈！理大被指變為「兵工廠」；百年老店香港大學則是非不斷，最近港大學生會更被校方「割席」收回會址等，這種種無不丟人現眼，怎不嚇怕留學生？