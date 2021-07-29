神州觀察：網紅藉災博上位　人性劣根難消除

自然災害侵襲人類家園，每每造成巨大經濟損失，令民眾身心困苦，任何藉着災難「抽水」、博上位之事，都十分無良，任何人性劣根亦都會在災難中顯現。

河南鄭州市近日遭受罕見洪災襲擊，全城儼如一片澤國，損失慘重，日前竟有一位出身河南的居英女網紅拍片祈願，想要老天「把雨都下到英國」，相關言論隨即招致中國網民指摘，有人直言此女「想紅想瘋了」，簡直是在丟中國人的臉。所謂己所不欲勿施於人，自己家鄉受災，就非得「禍水外引」去別國，讓人家也跟着遭罪？這種心態實在很可惡，而且在國內，亦有外省民眾藉機挑起地域爭端，呼籲本省消防員不要馳援河南，聲言「讓他們去死」，何其冷血炎涼！

同樣地，內地近日亦有不少為博眼球的網絡女主播，自詡「戰地記者」親往河南災區採訪，結果只是尋了一處很淺的河岸撲進去，一個個搔首弄姿搞煽情直播，更有人面露笑容、擺出勝利手勢，完全是在愚弄人，以致遭網民狠批此舉嚴重傷害了災民感情，所為的，無非是增加流量多賺錢。另一抖音女主播聲稱帶着數十名「兄弟」從貴州前去河南支援，其實卻是在直播中帶貨賺錢，從而引爆網民怒火；不僅如此，抖音還被爆百多名用戶假冒災區商家炒作促銷，行為都很惡劣。

說起內地網絡直播的種種亂象，簡直比電話簿還要厚，為了吸引人氣，甚麼手段都能使得出，甚麼道義責任亦可不顧。譬如早前有大批網紅跑去山東「拉麵哥」家裏架起機器搞直播，蹭熱度，結果令對方不勝其擾，一度連生意也沒得做；有的則靠編造悲情或離奇故事，演出過激橋段如爭吵、肢體衝突達到帶貨目的，乃至賣假貨、假藥、直播違法犯罪行為亦在所不惜，為了錢也是夠拚，卻連法律及道德底線都沒有，實在可怕。

另需看到，利用洪災蹭熱度、博出位的並不只有這些無腦網紅，當地不少企業亦在不失時機地發災難財，譬如有房地產公司發布的「入住高地，讓風雨只是風景」、「就算大雨讓這座城市顛倒，有車位，無煩惱」等樓盤廣告，就被怒轟「把品牌營銷建立在他人的痛苦和恐懼之上，毫無底線」、是在「吃人血饅頭」；鄭州有酒店則被揭坐地起價，入住費用漲了10倍，可見有多貪婪。

一場洪災再次折射出芸芸眾生相，當中有人勇於捨己救人，有人從四面八方趕來無私馳援，有小食攤販免收救災人員費用，卻也有人消費災情，從中取利，甚至趁火打劫，落井下石。這就像人性中有光輝、善良的一面，也有冷漠、自私、貪婪的一面，種種劣根總也剪除不盡。