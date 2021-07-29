正論：喜奧運捷報頻傳　哀中港矛盾難解

儘管東京疫情陰霾未散，但香港健兒毋懼壓力，在今屆奧運屢創佳績！繼「少年劍神」張家朗在男子花劍個人賽中摘金、為特區寫下歷史後，港隊昨日再奏凱歌，「女飛魚」何詩蓓在女子200米自由泳決賽勇奪銀牌。游泳項目向來並非亞洲人強項，遑論有港人躋身奧運決賽，在強敵環伺下依然能夠脫穎而出，足見這枚獎牌含金量之高！

說這枚獎牌含金量高，決非誇張。這既是香港歷來第5面奧運獎牌，更是港隊史上首面游泳獎牌。何詩蓓以1分53秒92觸池，僅負金牌得主澳洲的堤密絲0.42秒，打破了亞洲紀錄；加上何詩蓓以第二快的總成績晉級女子200米自由泳決賽，凡此種種，都是香港泳壇第一人。不僅寫下歷史，亦再次體現香港精神，全港市民與有榮焉。

所謂香港精神，就是自強不息，頑強拚搏；就是堅持不懈，永不放棄。台上一分鐘，台下十年功。張家朗又好，何詩蓓也罷，以至於所有為香港打拚的運動健兒，他們在賽場上的精彩表現，彰顯香港精神不死。尤其難能可貴的是，何詩蓓不忘為其他港隊成員打氣，並鼓勵未有機會踏上台板的年輕運動員繼續努力，「因為之後到你們」，可見這位女飛魚勝之不驕，心繫香港，是香港精神的最佳演繹。

眾所周知，何詩蓓是愛爾蘭和香港的混血兒，雖然多番被愛爾蘭招攬，但她在香港出生，香港長大，堅持香港才是她的家；她亦不負所望，迎難而上，由5年前里約奧運準決賽止步，到2017年世錦賽200米自由泳得第5，再到2019年世錦賽排第4，每次總差一點點，但她永不言棄，終於在東奧大放異彩。正如香港經過千磨萬擊，終於由小漁村蛻變為國際金融中心，這不是香港精神是甚麼？

一則以喜，一則以悲。港隊在一屆奧運奪取兩面獎牌，寫下傲人歷史，無奈在泛政治化的社會環境下，無法避免又沾上政治，中港矛盾始終難解。港隊羽毛球手伍家朗的「全黑戰衣」事件不斷發酵，儘管羽毛球總會旋即為他張羅印有區旗的贊助球衣，但可能已影響心情，伍在昨日的男單分組賽表現平平，黯然出局。更令人遺憾的是，張家朗在男子花劍奪金一刻，頒獎場上奏起國歌，大量在商場觀戰的市民居然發出噓聲；加上國家女排不敵土耳其和美國，竟有年輕人拍掌歡呼，令人側目，令人心痛。

事實擺在眼前，久違了的噓國歌鬧劇在《國歌法》及《國安法》生效後重演，證明在嚴刑峻法下，部分港人的仇中心理沒有絲毫改變，反中亂港的思潮依然深植心中。黎智英雖已繫獄，壹傳媒雖已收檔，大量反中亂港政客不是被收監就是潛逃，但表面的平靜掩蓋不住暗濤洶湧。反中亂港幽靈不散，國歌在中國的土地上被侮辱，教人情何以堪！

是可忍孰不可忍。如何收伏幽靈、剿清餘毒，確保有法必依、執法必嚴、維護國家尊嚴，在在考驗執政者的智慧。