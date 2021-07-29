世界視線：美軍士氣低落　華府甩鍋中國

有美媒引述國防部最新數據顯示，過去3年美軍的自殺率一直處於上升狀態，由2018年的326人，增加至2020年的385人，儘管今年第一季數字較去年同期略為減少，但服役人數最多的陸軍，自殺人數卻仍錄得升幅。官兵自殺一直是令美軍非常頭疼的問題，自「9‧11」以來，美軍自殺人數足足是戰鬥陣亡人數的逾4倍，情況不可謂不嚴重。

美軍高層對相關問題十分關注。國防部長奧斯汀日前視察阿拉斯加空軍基地時表示，對美軍自殺率激增感到非常憂慮。他指出，除了壓力大，官兵們對尋求精神健康治療持懷疑態度，也是導致問題惡化的主因。事實是，美軍長期在全球進行軍事部署，很多官兵被發配到貧瘠偏遠的地區，被迫承受長期與家人分離之苦，壓力之大不足為外人道，「喬治布殊號」航母就試過一周內有3名士兵自殺。

明明是美國窮兵黷武，戰線拉得太長令士兵疲於奔命，偏偏美軍有些人還是有本事把鍋甩給中國，參謀長聯席會議副主席海騰上將，便直接將美軍士氣低下的問題歸咎於來自中、俄日益嚴峻的威脅。

海騰聲稱，中國和俄羅斯在太空、網絡及核武器等多個領域大手增加投資，警告美國將可能被後來居上。眾議院軍事委員會少數黨領袖索恩伯里亦附和說，國防部的預算規劃機制是上世紀的產物，未能應對來自中國的「威脅」。

美國民主、共和黨競爭激烈，渲染「中國威脅」可說是少數取得廣泛共識的議題。有團體進行統計，單是去年，「中國軍事」一詞在媒體便出現了超過15,000次，較2019年增加逾五成；國會去年討論「中國軍事威脅」的議題亦較2019年增加近四成，達15,000多次。不少評論指出，美國朝野上下合力誇大中國的威脅，就是為了吹大美國軍費氣球，為餵飽碩大無朋的「軍工複合體」尋找藉口。其實正如歐洲議會議員華萊士所說，中國在過去40年從沒有轟炸過任何人，美國卻天天在轟炸別國，到底是誰威脅誰，誰又是在賊喊捉賊，不言而喻。