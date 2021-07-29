在當前政治清洗階段，黑暴與港獨已無能為力，心裏不滿也不敢訴諸行動。只餘個別由外國勢力資助、組織、協調的少數極端分子，還想妄圖以恐怖活動來打擊政府，製造社會不安。但政府嚴陣以待，國安系統加緊追緝，他們應該在短期內沒法再起，香港取得了政治穩定的窗口時間。下一步，中美衝突惡化，美國必然再在香港組織示威與動亂，配以恐怖主義和美國策動的特務破壞，衝擊會更巨大。中央政府與特區政府趁攻擊未到來便要盡快建造防禦的強大體制，提早準備。

按中美之爭的進程，再一次動亂，快者可以是三數年便會出現，慢者也不過十年八載。從反國教、佔中、旺角暴亂到反修例示威動亂，經歷醞釀、試驗而最終訴諸顏色革命，不過是5、6年時間。有這些年的經驗教訓，美國若對中國是拚命相搏，不可能再需以往這麼長的時間，香港不能因當前局勢穩定而掉以輕心。

一是政府與社會裏還有他們不少內應，離心離德但還潛伏不走的人為數仍多。二是香港社會開放，移民海外的可以隨時回港，其中會有不少政治上反中反共強烈者。這幾年的示威至動亂，參與的多有外國籍港人，海外移民港人也是動亂資金的重要來源。因畏罪而逃的港人，在海外為外國反華勢力吸納，他們肯定會借用香港關係，利用海外留學的港人來不停地衝擊和滲透香港。

在國安法之前，因法制不全，特區政府不力，他們可以公開地推動示威與動亂，讓中央政府可以認識到他們的舉措，有利於在國安立法之後，一一捉捕。可是在此之後，他們的活動會轉入地下，縝密隱藏，變成暗黑的敵人，難以掌握控制。在國安法之後的鬥爭將更形複雜，不易鎮壓他們。若香港出現金融、經濟危機，政府還是無力應對，或甚至政府即使恰當應付，也仍可以有各種藉口，讓隱藏的異己分子，與外國勢力裏應外合，再次發動動亂。以俄羅斯為例，普京政府已着手嚴防，還是可以不斷出現政治示威，與外國勢力合作，企圖顛覆政權。

中國內地可以緊守，香港開放，社會存在着長期反中反共、親英崇美的勢力，大中學校還是英美式教育為主，絕對是中國外防的最薄弱環節。香港要堅持開放，便不能嚴控異己和外籍人士，相比起俄羅斯，防守的難度並不低。