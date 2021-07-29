中央落實對香港全面管治權，實施《港區國安法》，過去一年以至今後，整個局勢的發展一是平亂，二是改革，三是香港實現良治善政，四是香港納入國家治理體系，融入國家發展大局，香港「一國兩制」不走樣、不變形，行穩致遠，保持長期穩定繁榮，此乃香港唯一的光明前景。

這四大環節，「改革」是承前啟後的關鍵，改革就是要改革一切阻礙香港實現良治善政、納入國家治理體系、融入國家發展大局的舊體制、舊規則、舊人事，蕩滌污泥濁水，清洗殖民主義「茶垢」。這樣的改革會觸及深層次矛盾，進入「深水區」。其中，香港的「行政體系」、「司法體系」是最大的「深水區」。它們的問題不解決，所有改革都將半途而廢，香港將不可能實現良治善政、納入國家治理體系、融入發展大局，香港的「一國兩制」將是「半天吊」的局面。

今年一月，港府要求全體公務員簽署聲明，擁護《基本法》、效忠特區政府。至今公務員中有129人拒絕簽署聲明，他們將按機制離職。以香港近18萬公務員而論，129人拒簽聲明，似乎是微不足道的比例，可以「忽略不計」。然而，誰都知道在反修例暴亂中，明裏暗裏支持暴亂分子的公務員絕對不在少數，他們組織的「撐暴亂」、要求政府接受暴亂「五大訴求」的所謂大型集會，就有數千甚至逾萬公務員及其家屬參加，還有大批「主任職級」的公務員「晒出自己的工作證」，號召同僚支持暴亂！還有公務員出現在暴亂現場被警察抓獲，更有一個號稱有3,000多名會員，在暴亂中成立的「新公務員工會」打正旗號反政府、搞罷工。

如此烏煙瘴氣可清晰證明，香港行政體制、公務員隊伍中「砸碗砸鍋」想造反的問題極嚴重，他們簽署擁護《基本法》、效忠特區政府聲明的真實性大可成疑；他們的問題屬於「深水區」，非一紙聲明能解決，怎麼辦？