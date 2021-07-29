隨着美國遏華行動不斷升級，中資企業受到各種無理打壓，在美國上市的中概股更是首當其衝，動輒得咎。但奇怪的是，在如此惡劣的反華氣氛下，依然有不少中資企業赴美上市，有的甚至不惜違規出走，不僅背離國家政策，而且危及國家安全，內地監管部門不得不出手整頓，導致最近股市震盪，風聲鶴唳。

顯而易見，中資企業尤其是新經濟企業熱衷於赴美上市，主要是從商業角度出發，貪圖美股具有較高的泡沫估值，流動性也比較大，還可以增加國際知名度，有利日後擴大業務。但這些企業顯然忽略了政治風險，早在特朗普時代，華府就限制美國人投資中企，而且刻意在雞蛋裏挑骨頭，動不動就質疑中企管理模式和財務報告。拜登上台後，不但沒有停止針對中企，反而變本加厲。表面上沒有阻止中企在美國上市，實際上是請君入甕，等上市後才來找碴，中企除了面對極為嚴苛的審計，而且受到各種惡意刁難，以致騎虎難下，部分企業只能被迫退市。

毫無疑問，中企主要業務在中國，當然必須遵守中國法律，而在美國上市後，又要接受當地嚴格監管，包括被迫披露敏感資料和數據，當中難免涉及中國國家機密。由此可見，最近內地掀起監管風暴，查處違規企業，並非刻意打壓科技企業，更不是否定科技企業的重要性，而是針對網絡數據安全的必然舉措。畢竟國家安全才是重中之重，其他考慮包括商業和經濟利益都是次要，尤其是科技產業已成為中美博弈的主要戰場，中方不得不紮緊籬笆，防止在美上市企業洩漏敏感資料和安全數據。一言以蔽之，君子莫立危牆之下。中美已走上脫鈎不歸路，華爾街再也不是中資企業追夢的地方，為何還要送羊入虎口？