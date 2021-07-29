日前又有港大法律系前副教授戴耀廷的新聞報道，廉政公署正式起訴他因推動雷動計劃而涉及的非法選舉開支，這已是他第三波刑事案件。正所謂「行運一條龍，衰開一條蟲！」

廣東話俚語「有咁耐風流有咁耐折墮」，十分適合形容戴耀廷的境況。昔日他藉着有金主撐腰，串連案底牧師朱耀明秘捐145萬元予港大多個學系和機構，推動「622佔中公投」，那時他在螢幕前貌似意氣風發，以為可以替主子顛覆政權。

戴耀廷是反對派的智囊人物，到目前為止一共面對三波的檢控：

一、因2014年煽動佔中，2017年被起訴，在2019年被判串謀犯公眾妨擾罪和煽惑他人犯公眾妨擾罪罪成，2021年被高等法院駁回上訴，現正在監獄服刑。

二、2020年7月，作為發起人組織2020年民主派初選，在2021年被控違反《港區國安法》的顛覆國家政權罪。

三、2016年推動雷動計劃涉及非法選舉開支，被控違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》。

多年來戴耀廷為反中亂港提供理論路線和行動策劃。2013年1月他提出佔領中環的抗爭路線，短短半年時間已經可以在台灣出版成書，售價高達新台幣480元，那是一本顛覆和脅迫香港特區的完整手冊，促成2014年的79天違法佔中。他食髓知味，其後在2016年和2017年推動雷動計劃和風雲計劃，讓反對派協調出選名單和推動選民策略性投票。2020年7月，又借2019年黑暴餘威而組織民主派初選，視《港區國安法》如無物，協助反對派企圖獵取立法會議席，繼而癱瘓香港政權。

戴耀廷的下場一如歷史上出現過的漢奸，都是沒有好下場的！身為中國人，自己國家也不愛，要期望敵人去愛嗎？

剛好高等法院原訟法庭就國安法第一案（唐英傑案）作出判決，裁定了「光復香港，時代革命」口號文宣是足以構成煽動他人分裂國家罪，筆者相信其他叛逆性言論也有機會構成違法！

慨嘆一些生於香港、長於香港卻背叛自己國家和民族的人，為博取一時興奮但轉眼入獄，他們還想得到甚麼？父母供養他們成材，這班人好做不做去做漢奸，真是「不聽老人言，吃虧在眼前」。現在應驗了，一一鋃鐺入獄，齊齊進入「士丹利大學」（赤柱監獄的別稱）再教育吧！