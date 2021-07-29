當代美國的外交堪稱失敗，徒有世界上最強的硬實力和軟實力，卻幾乎無法讓任何一個對手服軟，中國、俄羅斯、伊朗、北韓以至委內瑞拉，沒有一個國家肯在美帝國主義面前低頭，華盛頓用盡辦法，還是沒轍。箇中原因，白宮中人恐怕抓破頭皮也不明白，在下不妨替他們點破玄機，那是因為他們只懂得從常理角度去衡量外交問題，而不曉得從民族性格上入手。

在情人節，你將一束價值5,000元的鮮花送到女朋友公司，讓她威盡全場，理性上該立於不敗之地吧。但假如對方性格低調，素來不愛聲張，閣下此舉便是好心做壞事，非但哄不到芳心，她可能還得氣上3日3夜。對人行事，就是要先摸通對方性格，國際外交亦是如此。

二次大戰期間，日本軍人最強頑，幾乎沒有人肯降敵，美軍攻陷日本之前，日人更宣稱不惜「一億玉碎」，意思是即使亡國亡種也要頑抗到底。如果單從理性上推敲，大和民族定然是寧死不降，外國人不可能在當地實行有效統治。但當時的美國政府高明，先請專家對日本的民族性作研究，專從性格的弱點上入手，結果成功征服了大和民族。美軍進入日本城市時，當地人扶老攜幼，夾道歡迎。

原來，日本的國民性很崇拜英雄，你只要能夠表現得比他們強，他們非但不會頑抗，還會心悅誠服，對你俯首低頭。美國這一份對日本人性格的研究報告後來出版了，就是名著《菊與刀》。

昔日的美國主政者有見地，懂得從對手的性格入手，因勢利導，行事不是單靠想當然而已。如今卻不然，白宮外交政策盡是盲修瞎練，如對付中國，卻不知中國人最不肯吃硬，且最能吃苦，哪怕制裁措施再強10倍，也不能嚇倒龍的傳人。